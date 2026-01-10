Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

La Xunta ultima la Tarxeta Benvida 2026 para familias con recién nacidos

Efe
10/01/2026 15:46
Las ayudas del departamento que dirige Fabiola García buscan facilitar el acceso al mercado laboral de inmigrantes
Fabiola García
Archivo El Ideal Gallego
La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, ha anunciado este sábado que la Xunta de Galicia ultima la convocatoria de 2026 de la Tarxeta Benvida, que dispone ayudas para familias que acaben de tener un bebé de cara a la adquisición de productos de primera necesidad para el menor.

En una visita a una farmacia de A Coruña, ha señalado que más de 120.000 familias gallegas se han beneficiado de esta iniciativa, que cumplirá este año su primera década de vigencia, y ha destacado que será la tercera ocasión en que mujeres embarazadas desde la semana veintiuno de gestación se incluyan en este plan.

Además, ha valorado que se mantiene la concesión de estas aportaciones económicas a familias que acojan de forma permanente a uno o más menores de hasta tres años de edad.

Las ayudas son de 1.200 euros en el primer año de vida del menor, una cantidad que se duplica para un tercer hijo y sucesivos y que sube un 25 % para familias residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Estas aportaciones se pueden extender hasta que los niños y niñas cumplan los cuatro años en los casos en que se correspondan con hogares en situación de especial vulnerabilidad.

