Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Galicia llevará a Fitur más de 50 propuestas dentro de un modelo "sostenible, responsable y diversificado"

Ep
10/01/2026 13:45
Edición pasada de Fitur
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Galicia llevará a la feria Fitur 2026, desde el miércoles 21 al 23 de enero, más de 50 presentaciones turísticas comprometidas con un modelo "sostenible, responsable y diversificado", en el que se "pone en valor la identidad propia de los territorios".

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, a lo largo de tres jornadas, la comunidad gallega presentará en el recinto Ifema propuestas de turismo deportivo, cultural, termal, gastronómico y del Camino de Santiago.

Así, la programación del stand de Galicia abarca propuestas vinculadas al patrimonio, a la naturaleza, al turismo activo y a la oferta gastronómica de la comunidad.

De esta manera, han destacado iniciativas como la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade, los itinerarios enogastronómicos o proyectos singulares centrados en aspectos como la recuperación de la gastronomía tradicional.

También, el Camiño do Litoral, una de las apuestas del Gobierno autonómico por la puesta en valor del turismo náutico y marinero que recorre toda la franja costera de la comunidad a lo largo de más de 1.300 kilómetros.

Además, los itinerarios xacobeos vuelven a ser uno de los ejes centrales de la presencia gallega en Fitur y más teniendo en cuenta el Xacobeo 2027. Por ello, en la feria se presentarán acciones vinculadas a las diferentes rutas.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

La tienda Koker, en la calle Bailén, ya cerrada este sábado, 10 de enero

La tienda de moda que viste a los famosos de televisión solo dura un par de meses en A Coruña
Noela Rey Méndez
Luz Casal

Luz Casal presenta su último disco, 'Me voy a permitir', en una sala emblemática de París
EFE
Imagen de la mujer en la tirolina

Rescatada una joven que se quedó atascada en una tirolina a 50 metros de altura en Murcia
EFE
Corte de tractoristas

Tractoristas cortan la A-52 a su paso por Xinzo de Limia en protesta por el acuerdo de Mercosur
EP