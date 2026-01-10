Fallece un ciclista al sufrir una caída en Cangas
Un ciclista ha fallecido este sábado al sufrir una caída en el municipio pontevedrés de Cangas, según ha informado el 112 Galicia, que recibió el aviso del accidente alrededor de las 13.00 horas.
El suceso se registró en el kilómetro 4 de la carretera EP-1002, en Erbello, en la parroquia de Aldán. Un particular avisó a la central de emergencias de que el deportista, tras sufrir una caída, necesitaba asistencia sanitaria urgente, ya que permanecía inconsciente en ese momento.
Los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) solicitaron la acción de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Protección Civil de Cangas.
El 061 informó de que estaban movilizando a su personal a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago; pero, finalmente, se confirmó su fallecimiento.