Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

El conselleiro de Facenda acusa al Gobierno central de "inflar" las cifras de financiación autonómica

Asegura que Galicia recibiría menos dinero con el nuevo sistema que se ha propuesto

Abel Peña
Abel Peña
10/01/2026 12:42
El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos
El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, dio ayer la réplica al Gobierno central sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Corgos, asegura que las cifras que ofreció el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, para Galicia, están "infladas" y aseguró que introducen ingresos que hasta ahora no se encontraban dentro de la financiación autonómica pero que Galicia ya estaba percibiendo

Cargos criticó la falta de transferencia del Gobierno central a la hora de ofrecer cifras sobre este nuevo modelo de financiación. "So temos un documento de catro páxinas", denunció. Para Corgos, no se ha tenido en cuenta a las autonomías para elaborar una propuesta, sino que se ha optado por una política de hechos consumados. 

Pedro Blanco, durante la rueda de prensa

Galicia recibiría 587 millones de euros mas con el nuevo sistema de financiación del Gobierno

Más información

"É algo que non podemos aceptar. Compartir información só con partidos que apoian ao Goberno. Este é un asunto técnico que precisa información detallada", explicó el conselleiro, en un acto celebrado en el Club Cámara Noroeste. Sin embargo, empleando datos del año 2023, han hecho una simulación de los resultados, y la conclusión es desalentadora: "Os galegos supoñemos o 6% da poboación das comunidades de réxime foral, e se nos atorga o 2,7%"

Un desfase de 187 millones

De los 21.000 millones de euros, apenas son 16.000 millones los nuevos. El resto son ingresos que ya existían pero que ahora se cuentan dentro del sistema. "Galicia recibiría no ano 27 menos de 400 millóns de euros, no 587, porque os outros 187 os recibimos xa fora do sistema", reveló. "É unha cifra ridícula, manifestamente insuficiente", denunció Corgos. 

Aunque el gobierno de Alfonso Rueda está a favor de una financiación abierta, en la que todas las comunidades estén cerca de la media, "non estamos dispostos a soportar que se faga a costa dunha infrafinanciación" de Galicia.  Corgos recordó que uno de cada cuatro gallegos tiene más de 65 años y que ese colectivo supone un gasto siete veces mayor en medicinas que el resto

"Con este sistema, Galicia estaría por debaixo da media e o resto, todas por enriba", concluyó el conselleiro, para que el modelo presentado no recoge a ninguna de las principales demandas de Galicia. No solo el envejecimiento, sino la dispersión poblacional

Un modelo más "justo"

Sobre el tema de la financiación autonómica también se pronunció esta mañana otro alto cargo popular, el secretario general del partido, Miguel Tellado, quien aseguró en su participación en la 28 Interparlamentaria que el partido celebra en A Coruña que cuando Alberto Núñez Feijóo llegue a La Moncloa lanzará, en el plazo de un año, un nuevo sistema de financiación autonómica "justo, solidario" y "bueno" para el conjunto del país.

Así, se ha referido al "pacto" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para "repartirse el dinero de todos los españoles" y "comprar" el apoyo del separatismo. Para Tellado, lo ocurrido esta semana con el acuerdo sobre financiación autonómica es "otro palo para los ciudadanos que cumplen y premio para los independentistas que mantienen a Sánchez en el poder".

De esta manera, agregó que ello además de una "infamia" es también "corrupción política". Por lo tanto, aseguró que tan pronto como su partido llegue al Gobierno lo "revertirán" y mejorarán la financiación autonómica en "absolutamente" todas las comunidades autónomas.

Tellado, durante su discurso esta mañana

Miguel Tellado, en A Coruña: "A Sánchez le espera un vía crucis electoral y judicial"

Más información
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Lorenzo, durante su intervención esta mañana

Miguel Lorenzo, en la Interparlamentaria del PP: "Ya gobernamos en A Coruña, y lo volveremos a hacer"
Redacción
El papa León XIV

León XIV destaca la participación de los jóvenes en el Jubileo: "Somos responsables de su futuro"
EFE
Tellado, durante su discurso esta mañana

Miguel Tellado, en A Coruña: "A Sánchez le espera un vía crucis electoral y judicial"
Redacción
Cartel en una parada de La Marina

Los conductores de bus instalan carteles en La Marina alertando del peligro de cruce para peatones
Abel Peña