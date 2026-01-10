El conselleiro de Facenda acusa al Gobierno central de "inflar" las cifras de financiación autonómica

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos Carlota Blanco

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, dio ayer la réplica al Gobierno central sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Corgos, asegura que las cifras que ofreció el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, para Galicia, están "infladas" y aseguró que introducen ingresos que hasta ahora no se encontraban dentro de la financiación autonómica pero que Galicia ya estaba percibiendo.

Cargos criticó la falta de transferencia del Gobierno central a la hora de ofrecer cifras sobre este nuevo modelo de financiación. "So temos un documento de catro páxinas", denunció. Para Corgos, no se ha tenido en cuenta a las autonomías para elaborar una propuesta, sino que se ha optado por una política de hechos consumados.

"É algo que non podemos aceptar. Compartir información só con partidos que apoian ao Goberno. Este é un asunto técnico que precisa información detallada", explicó el conselleiro, en un acto celebrado en el Club Cámara Noroeste. Sin embargo, empleando datos del año 2023, han hecho una simulación de los resultados, y la conclusión es desalentadora: "Os galegos supoñemos o 6% da poboación das comunidades de réxime foral, e se nos atorga o 2,7%".

Un desfase de 187 millones

De los 21.000 millones de euros, apenas son 16.000 millones los nuevos. El resto son ingresos que ya existían pero que ahora se cuentan dentro del sistema. "Galicia recibiría no ano 27 menos de 400 millóns de euros, no 587, porque os outros 187 os recibimos xa fora do sistema", reveló. "É unha cifra ridícula, manifestamente insuficiente", denunció Corgos.

Aunque el gobierno de Alfonso Rueda está a favor de una financiación abierta, en la que todas las comunidades estén cerca de la media, "non estamos dispostos a soportar que se faga a costa dunha infrafinanciación" de Galicia. Corgos recordó que uno de cada cuatro gallegos tiene más de 65 años y que ese colectivo supone un gasto siete veces mayor en medicinas que el resto.

"Con este sistema, Galicia estaría por debaixo da media e o resto, todas por enriba", concluyó el conselleiro, para que el modelo presentado no recoge a ninguna de las principales demandas de Galicia. No solo el envejecimiento, sino la dispersión poblacional.

Un modelo más "justo"

Sobre el tema de la financiación autonómica también se pronunció esta mañana otro alto cargo popular, el secretario general del partido, Miguel Tellado, quien aseguró en su participación en la 28 Interparlamentaria que el partido celebra en A Coruña que cuando Alberto Núñez Feijóo llegue a La Moncloa lanzará, en el plazo de un año, un nuevo sistema de financiación autonómica "justo, solidario" y "bueno" para el conjunto del país.

Así, se ha referido al "pacto" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para "repartirse el dinero de todos los españoles" y "comprar" el apoyo del separatismo. Para Tellado, lo ocurrido esta semana con el acuerdo sobre financiación autonómica es "otro palo para los ciudadanos que cumplen y premio para los independentistas que mantienen a Sánchez en el poder".

De esta manera, agregó que ello además de una "infamia" es también "corrupción política". Por lo tanto, aseguró que tan pronto como su partido llegue al Gobierno lo "revertirán" y mejorarán la financiación autonómica en "absolutamente" todas las comunidades autónomas.