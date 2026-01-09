Un accidente entre un bus escolar y un coche en As Neves deja a un conductor herido leve

Imagen de archivo de un autobús escolar

Un accidente entre un bus escolar en el municipio pontevedrés de As Neves y un coche en la mañana de este viernes ha dejado al conductor del turismo herido leve.

Según informa el 112 Galicia a Europa Press, fue el propio conductor del autobús el que avisó del siniestro. Explicaba que el vehículo escolar iniciaba su ruta y viajaban en ese momento una monitora y un niño, todos ilesos.

Un autobús urbano atropella a un peatón en Monasterio de Caaveiro Más información

El accidente se produjo a las 9,00 horas en la carretera PO-415, en Liñares, antes de la rotonda con la PO-400. Fueron avisados, entre otros, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Baixo Miño y urgencias sanitarias, que envió una ambulancia al lugar ante las molestias del conductor del coche.