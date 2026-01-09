Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

La Xunta ve "roto" el principio de igualdad en financiación autonómica tras la reunión de Sánchez con Junqueras

"Aquí no se trata solo de cantidades sino de las formas", asegura el conselleiro Diego Calvo sobre la cuantía que iría para Galicia

Europa Press
09/01/2026 15:57
Diego Calvo (centro izq.) durante la presentación del congreso del PP en Palexco
Diego Calvo (centro izq.) durante la presentación del congreso del PP en Palexco
Quintana
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha afeado al Gobierno central que plantee una propuesta de reforma del nuevo modelo de financiación autonómica hablando previamente con el "separatismo catalán", en referencia a la reunión mantenida por el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, sobre la legislatura. Al respecto, ha considerado que se "ha roto" el principio de igualdad.

"Aquí no se trata solo de las cantidades sino de las formas", ha aseverado a preguntas de los periodistas, con motivo de su presencia en la presentación de la XXVIII Interparlamentaria que celebra el PP en A Coruña este fin de semana, y en relación a la cuantía que iría destinada a Galicia con este nuevo modelo de financiación.

"Habrá que examinar todos y cada uno de los razonamientos que se han puesto encima de la mesa, pero cuando empezamos repartiendo con el separatismo catalán y lo que sobra a los demás ya no tiene nada sentido".

Diego Calvo ha aludido, además, a la preocupación en el PP por lo ocurrido. "Un presidente de un gobierno se reúne con un líder independentista, le da todo lo que necesita y nos quiere hacer creer al resto de los españoles que eso es suficiente para todos".

"Eso no lo entiende nadie, que se negocie por separado con unos y lo que quede para el resto, no es el sistema que defendemos", ha señalado sobre el PP.

Además, y tras la rueda de prensa ofrecida este viernes también por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, para informar sobre la propuesta del Ejecutivo central y las cantidades previstas para Galicia, Diego Calvo dicho que este debería pedir a Sánchez "que se fuese" para, a continuación, "irse" también el delegado del Gobierno.

"Se ha roto el principio de igualdad, no es igual vivir en Cataluña que en Galicia u otra comunidad autónoma, le pediría más cautela y a su jefe que dé marcha atrás", ha señalado en referencia a Pedro Blanco en primer lugar y a Sánchez en segundo.

Y es que el delegado del Gobierno en Galicia ha manifestado que Galicia aumentaría 587 millones de euros al año sus recursos con el nuevo modelo de financiación presentado por el Gobierno central respecto al vigente, noveno mayor incremento entre comunidades.

En rueda de prensa, ha destacado que, de aprobarse el nuevo modelo, supondría "un 7,6% más que la población real" existente en la Comunidad, por lo que es "una de las más beneficiadas por este criterio de población".

