La Xunta anuncia nuevas oposiciones en educación con más de 1.600 plazas

Redacción
09/01/2026 12:35
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, anunció este viernes que la Xunta convocará este año 1.601 plazas en las oposiciones de la enseñanza

Lo hizo en una visita a Zas para felicitar a los tres docentes Lorena Cerdeira (del Centro Público Integrado de Zas) y Fina Paulos y Óscar Rey (del Instituto Maximino Romero de Lema) reconocidos con los Premios Nacionales a Experiencias Educativas STEM por proyectos impulsadas desde lo Gobierno gallego. 

El titular del departamento educativo de la Xunta, que estuvo acompañado por la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, detalló que 1.388 serán plazas para ingreso libre en los diferentes cuerpos y especialidades que se convoquen

“Esto supone el 86,7% de las plazas, la inmensa mayoría”, afirmó. Las 213 restantes serán para la promoción interna, por ejemplo para pasar de maestro a profesor de enseñanza secundaria. 

El número de especialidades que se convocarán y las plazas en cada una de ellas se concretarán en las próximas semanas para llevarlas a la mesa sectorial con las organizaciones sindicales. Como es habitual, las pruebas se desarrollarán durante el verano, de tal forma que los docentes puedan incorporarse a sus nuevos puestos en septiembre. 

“Con esta oferta de empleo público, la Consellería agota, una año más, la tasa de reposición del 120% establecida a nivel estatal, por lo que continuamos apostando por la estabilidad docente”, destacó el conselleiro. 

El Sergas convoca casi 400 plazas por oposición para personal sanitario y de gestión y servicios

Desde la Xunta recordaron que Galicia es la comunidad con menor porcentaje de interinos estructurales en la enseñanza en toda España. Román Rodríguez destacó también que, gracias a estas oposiciones, volverán a mejorar las ratios en las aulas, que ya se sitúan actualmente entres las mejores de España, explicó. 

Esto será así gracias a mantener la intensidad de la contratación pese la caída del número de alumnos, dijo. 

Este nuevo proceso de oposiciones eleva a casi 22.000 las plazas convocadas por el Gobierno gallego desde 2009 para renovar el plantel docente de Galicia y se enmarca en un contexto de bajada continuada de la matrícula. En concreto, suman 21.698 plazas. 

