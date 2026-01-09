La Xunta anuncia nuevas oposiciones en educación con más de 1.600 plazas
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, anunció este viernes que la Xunta convocará este año 1.601 plazas en las oposiciones de la enseñanza.
Lo hizo en una visita a Zas para felicitar a los tres docentes Lorena Cerdeira (del Centro Público Integrado de Zas) y Fina Paulos y Óscar Rey (del Instituto Maximino Romero de Lema) reconocidos con los Premios Nacionales a Experiencias Educativas STEM por proyectos impulsadas desde lo Gobierno gallego.
El titular del departamento educativo de la Xunta, que estuvo acompañado por la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, detalló que 1.388 serán plazas para ingreso libre en los diferentes cuerpos y especialidades que se convoquen.
“Esto supone el 86,7% de las plazas, la inmensa mayoría”, afirmó. Las 213 restantes serán para la promoción interna, por ejemplo para pasar de maestro a profesor de enseñanza secundaria.
El número de especialidades que se convocarán y las plazas en cada una de ellas se concretarán en las próximas semanas para llevarlas a la mesa sectorial con las organizaciones sindicales. Como es habitual, las pruebas se desarrollarán durante el verano, de tal forma que los docentes puedan incorporarse a sus nuevos puestos en septiembre.
“Con esta oferta de empleo público, la Consellería agota, una año más, la tasa de reposición del 120% establecida a nivel estatal, por lo que continuamos apostando por la estabilidad docente”, destacó el conselleiro.
Desde la Xunta recordaron que Galicia es la comunidad con menor porcentaje de interinos estructurales en la enseñanza en toda España. Román Rodríguez destacó también que, gracias a estas oposiciones, volverán a mejorar las ratios en las aulas, que ya se sitúan actualmente entres las mejores de España, explicó.
Esto será así gracias a mantener la intensidad de la contratación pese la caída del número de alumnos, dijo.
Este nuevo proceso de oposiciones eleva a casi 22.000 las plazas convocadas por el Gobierno gallego desde 2009 para renovar el plantel docente de Galicia y se enmarca en un contexto de bajada continuada de la matrícula. En concreto, suman 21.698 plazas.