Galicia recibiría 587 millones de euros mas con el nuevo sistema de financiación del Gobierno

Pedro Blanco, durante la rueda de prensa A.P.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, concedió esta mañana una rueda de prensa en la que anunció que Galicia recibiría 587 millones de euros anuales más procedentes del Gobierno central gracias al nuevo sistema de financiación autonómico, que se va a someter a aprobación en el Congreso de los Diputados.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había presentado el nuevo modelo minutos antes, en Madrid. La mayor inyección de recursos se llevará a cabo con una ampliación de la parte de IRPF e IVA que cede a las comunidades. El sistema actual prevé que la mitad de lo que se recauda en concepto de este impuesto se traslade a la caja común que va a financiar los territorios.

El modelo actual, que Blanco tachó de "caducado", tiene 17 años de vigencia y "no atendía las necesidades reales", en las que las autonomías han asumido cada vez más competencias, afirmó el delegado del Gobierno. "Va a representar para Galicia un récord de recursos".

El delegado recordó que Galicia es una de las comunidades autónomas que más recursos recibe del Estado. Y será la más beneficiada al aplicar el factor de la dispersión poblacional. "O novo modelo supón un 7,6% do que lle correspondería pola súa poboación real". Es decir, se cuenta como si Galicia tuviera 250.000 habitantes más de los que figuran en el padrón.

Recado a la Xunta

Blanco envió un recado a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, porque estos 587 suponen casi cuatro veces más de lo que la Xunta invierte en construcción de vivienda. O se podría subvencionar el alquiler social de las 22.000 familias gallegas que se hayan en lista de espera de vivienda protegida.

"Poderíamos aplicar a mesma fórmula noutros servizos públicos debilitados en Galicia", continuó el delegado del Gobierno, que recordó que, durante el mandato de Pedro Sánchez, la comunidad ha recibido más de 18.000 millones de euros.

Blanco le lanzó el reto a Rueda de reconocer el "reto" que supone reconocer esta inyección económica y si está a la altura de aprovechar esta "oportunidad histórica". Le reprochó la "rebaixa de impostos aos ricos", las listas de espera en hospitales y las protestas de los profesores. "Galicia é a comunidade que menos vivendas constrúe en os últimos doce anos", añadió.

El PP ha criticado este modelo, que ni siquiera ha querido negociar, por haber sido acordado con Cataluña para asumir su deuda. También hay una quita para Galicia, por un total de 4.010 millones de euros. "Non é de sentidiño estar pidindo mais recursos e a vez, rexeite os que lle están ofertando", declaró Blanco, que pidió que Rueda se ponga "la camiseta de presidenta da Xunta".