El Ideal Gallego

Galicia

El BNG rechaza el plan del Montero sobre financiación autonómica por "insuficiente, centralista y lesiva" para Galicia

Tilda la propuesta de "ejercicio de maquillaje del modelo actual" y exige otra basada el concierto económico para su comunidad

Europa Press
09/01/2026 15:42
El diputado del BNG en el Parlamento central, Néstor Rego
El diputado del BNG en el Parlamento central, Néstor Rego
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha rechazado la propuesta presentada este viernes por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para la reforma del sistema de financiación autonómica, que califica de "insuficiente, centralista y lesiva" para Galicia.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego considera que "no es ni siquiera un punto de partida para abordar un cambio real que corrija el infrafinanciamento que sufre" su comunidad, para la que defiende un nuevo modelo basado en el concierto económico.

Rego ha tildado la propuesta de Montero de "un ejercicio de maquillaje del modelo actual, que no supone una verdadera reforma ni un cambio de paradigma". "No estamos delante de un nuevo sistema de financiación, sino del mismo modelo centralista y centralizado con pequeños retoques", ha subrayado.

Además, a su juicio, el plan gubernamental no reconoce la singularidad de Galicia, ni su realidad fiscal, económica y territorial. "No se resuelve el infrafinanciamento estructural que viene lastrando a Galicia con el sistema actual, ni se atiende nuestras necesidades reales", ha denunciado Rego.

Otro de los aspectos más preocupantes para el parlamentario del BNG es la modificación "a la baja" de los factores que más encarecen la prestación de los servicios públicos en Galicia. "Los dos elementos que más inciden en el coste de los servicios públicos se reducen de manera injustificada: el envejecimiento pasa de 8,5 a 7% y la dispersión poblacional baja de 0,6 a 0,5%. Esto perjudica gravemente a la Galicia y demuestra el carácter profundamente injusto de la propuesta", ha advertido.

Pide recaudar más impuestos

La formación nacionalista insiste en que, a pesar del empeño del Gobierno por presentar el nuevo plan de financiación autonómica como una mejora, "continúa siendo centralista y centralizadora, al no avanzar en una mayor capacidad de las comunidades para recaudar y gestionar sus propios recursos". "Galicia debe tener más capacidad para recaudar sus impuestos y decidir sobre ellos; eso es clave para garantizar una financiación justo", afirman.

En relación al anuncio de un incremento de recursos para las comunidades autónomas, que podría suponer hasta 18.000 millones de euros adicionales, Rego reconoce que habría más fondos que con el modelo actual, pero considera que "no se resuelve el déficit histórico ni el infrafinanciamento que sufre Galicia con un sistema tan lesivo para el país".

"El aumento de recursos no puede ocultar que estamos ante una propuesta injusta y desequilibrada para Galicia, que no resuelve los problemas estructurales ni supone el paso decisivo que el BNG lleva años demandando", ha concluido el diputado.

