Pedro Blanco subraya el éxito en Galicia del Bono Cultural del Gobierno de España, que ya benefició a cerca de 60.000 jóvenes

Pedro Blanco (segundo por la derecha) en su visita a una librería de Foz Cedida

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, subrayó este jueves en Foz el éxito que representa el Bono Cultural Xove del Gobierno de España en Galicia, donde lleva beneficiados a 59.619 chicos y chicas desde su creación. Pedro Blanco dio cuenta de su positivo impacto tanto para la gente joven como para el sector cultural en la Librería Bahía de Foz, junto al alcalde de la localidad, Fran Cajoto; la subdelegada del Gobierno en Lugo, Olimpia López, y su gerente, Cielo Fernández, presidenta de la Federación de Librerías de Galicia.

En total, el año pasado salieron beneficiados por esta ayuda del Ministerio de Cultura cerca de 16.500 jóvenes gallegos, 1.551 en la provincia de Lugo. Pedro Blanco destacó, siguiendo esta línea, que la juventud gallega ve impulsado su interés por la cultura mediante las acciones del Gobierno, tales como esta del Bono Cultural. Hizo hincapié en que este sector “supone todo un motor económico para nuestra tierra, la mayores de las propias implicaciones sociales y artísticas”, y subrayó especialmente el campo literario junto a la presidenta de la Federación de Librerías de Galicia, Cielo Fernández, gerente además del establecimiento visitado.

En total, el Bono Cultural fue solicitado por 366.443 jóvenes que cumplen los 18 años en 2025, distribuidos por todo el territorio español. La cifra supera en 27.835 el total de beneficiarios de la edición anterior, que ascendió a 338.608. En estas cuatro ediciones el número de jóvenes beneficiarios del programa alcanza un total de 1.309.059 en toda España.

Sobre el Bono Cultural

El Bono Cultural funciona con una tarjeta prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual o recibir de forma física. Con esa tarjeta los jóvenes disponen de un año y más de 3.800 establecimientos adheridos por toda España para poder utilizar los 400 euros asignados en experiencias y productos culturales, con la siguiente distribución: 100 euros para productos físicos, 100 para productos digitales y 200 para artes escénicas.

El objetivo del Ministerio tiene un doble sentido: por una parte, muestra el interés de un amplio espectro de la población joven española por la cultura, que esta iniciativa ayuda a asentar cómo público y consumidor cultural de cara a el futuro; y, por otro lado, ofrece un respaldo adicional al sector cultural.

Novedades para 2026

El Ministerio de Cultura está estudiando una ampliación en los usos del Bono Cultural para que incluyan la creación y formación cultural y artística, para la próxima edición. Esta ampliación permitiría utilizar el importe del Bono en la adquisición de instrumentos musicales y material para la creación artística, así como para el pago de talleres y cursos tanto presenciales como en línea. Además, desde el Ministerio se está trabajando activamente para que el Bono Cultural sea más accesible y llegue a los sectores de población más vulnerables. Para eso, está estableciendo colaboraciones con entidades del tercero sector, para que puedan difundirlo y ayudar a realizar el trámite de solicitud.