Galicia supera o pico da gripe, pero Sanidade pide “cautela” tras o Nadal
Os datos mostran un descenso de 5,6% na taxa de consultas nos servizos médicos de Atención Primaria
A Consellería de Sanidade considera superado o pico da gripe, que segue “con intensidade baixa e tendencia decrecente”, dixo onte o conselleiro dese departamento, Antonio Gómez Caamaño, quen con todo pediu á poboación “cautela” ante o posible impacto da incidencia do virus tras a festividade e reunións do Nadal.
O último informe de vixilancia epidemiolóxica de enfermidades respiratorias elaborado pola Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta, correspondente á primeira semana do ano, indica que o pico de contaxio de gripe foi alcanzado na semana 49, é dicir a principios de decembro.
Os datos mostran un descenso de 5,6% na taxa de consultas nos servizos médicos de Atención Primaria, situándose en 75,7 consultas por cada 100.000 habitantes.
Con todo, houbo un aumento do 45% en contaxios no grupo de maiores de 80 anos, alcanzando unha taxa de 72,1 consultas por 100.000 habitantes. En canto a hospitalizacións, o conselleiro sinalou nunha conferencia de prensa que houbo un aumento, situándose nunha taxa de 15,5 ingresos por 100.000 habitantes.
Gómez Caamaño afirmou que o incremento na taxa de hospitalización era “esperable”, xa que os ingresos prodúcense semanas despois da infección do virus da gripe, e observou tamén un aumento de vendas de fármacos antigripais.
Na primeira semana deste ano foron hospitalizadas 420 persoas con gripe confirmada. Os datos indican unha baixada no grupo de cinco a 19 anos, pero un aumento de máis de 27% de ingresos hospitalarios de persoas maiores, especialmente de máis de 80 anos, con 89,2 por cada 100.000 habitantes.
A taxa de hospitalización aumentou practicamente en todas as áreas sanitarias, sobre todo nas de Ferrol e de Lugo, aínda que a de Ourense é a de maior taxa de ingresos hospitalarios, con 24,9 por 100.000 habitantes.
En total, desde o inicio da onda de contaxios desta tempada notificáronse na comunidade 3.259 ingresos hospitalarios, a maioría con gripe A.
Ante esta situación, o conselleiro pediu manter as medidas de prevención, en espera de como evoluciona a circulación do virus despois das festividades do Nadal.
A directora do Centro galego para o control e prevención de enfermidades, Marta Piñeiro, non descartou aínda unha nova incidencia do virus da gripe por unha maior circulación da variante H3N2 tras as festividades.
“Podería darse non tanto unha segunda onda pero si un atraso no descenso da actual”, advertiu Piñeiro.
O responsable autonómico de Sanidade encomiou, pola súa banda, o “bo funcionamento” dos servizos de atención médica nestas pasadas festividades, unhas datas “especialmente sensibles” polo aumento da presión asistencial debido a unha maior afectación de virus respiratorios e a un redución de persoal nos períodos vacacionais.
Rueda envía unha mensaxe de “tranquilidade”
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, enviou unha mensaxe de “tranquilidade” á poboación sobre a gripe e afirmou que os sistemas de urxencias sanitarios están a funcionar a pesar de estar en “momentos complicados”.
Tras participar na inauguración do Museo Diocesano en Santiago, Rueda insistiu en declaracións aos medios en que os servizos de urxencias hospitalarias funcionan “con normalidade”, aínda que recoñeceu que hai épocas, como a actual, “máis complicadas que outras”.
Na súa intervención reprochou “ás forzas políticas da oposición” que recurrentemente digan o contrario, que os servizos non funcionan, polo que insistiu en enviar “unha mensaxe de tranquilidade”.
Tamén aproveitou para agradecer aos cidadáns que participaron nas campañas de vacinación, xa que “están a contribuír á contención das incidencias”.
“Son momentos complicados, despois das festas tamén, pero está a funcionarse con normalidade”, concluíu.