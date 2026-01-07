O PP de Lugo pide que Tomé e García Porto non teñan voto na Deputación tras as denuncias por acoso sexual
A exsecretaria de Igualdade do PSdeG e outras socialistas solicitan unha Conferencia Federal nesta materia
O portavoz do PP na Deputación de Lugo, Antonio Ameijide, sostivo que nin o expresidente provincial José Tomé nin a que era portavoz do PSOE Pilar García Porto deberían participar en “ningunha votación” na institución “mentres que non se depuren responsabilidades” tras as denuncias por suposto acoso sexual recibidas na canle interna do PSOE contra Tomé.
Así o trasladou nun comunicado, no que asegura que Pilar García Porto “ocultou as denuncias” contra o tamén rexedor de Monforte e que se ela e Tomé “non se apartan, mancharán calquera acordo” entre o PSOE e o BNG para na Deputación.
Ameijide, que fai referencia ás declaracións de García Porto sobre o asunto no Pleno do pasado 30 de decembro no que se oficializou a renuncia á presidencia por parte de Tomé, asegura que ningún dos dous pode ter “voz e voto en ningunha decisión da Deputación de Lugo” ao afirmar que “todos os acordos que se tomen quedarán manchados”.
O portavoz popular argumenta que se non transcendese publicamente, José Tomé “seguiría na presidencia da Deputación, avalado polo PSOE e polo BNG”.
Ademais, considera que seguirá mandando “na sombra” como, na súa opinión, “demostrouse cando o PSOE reservoulle e cedeu a cadeira que historicamente ocupa o portavoz socialista na Deputación de Lugo”.
Ademais, indica que “en Monforte de Lemos o PSOE segue avalando a Tomé, xa que a pesar de que abandonou a militancia, mantense na alcaldía avalado polos nove concelleiros socialistas restantes”.
Críticas ao BNG
Por último, carga contra o BNG ao acusar a líder da formación, Ana Pontón, e ao portavoz na Deputación, Efrén Castro, de “silencio cómplice” e emprázaos a “ser claros e dicir se, nunha semana, están dispostos a aceptar os votos dun suposto acosador e da persoa que o sabía todo e ocupou para manterse na vicepresidencia” da institución provincial.
Por outra banda, 50 mulleres militantes do PSOE, entre elas Silvia Fraga, exsecretaria de Igualdade do PSdeG –que dimitiu ou pasado decembro da executiva galega crítica coa xestión dá denuncia por acoso sexual contra José Tomé–, reclamaron nun manifesto onte unha Conferencia Federal de Igualdade en 2026 e autocrítica pola “fractura” no movemento feminista.