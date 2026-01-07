Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Investigado un octogenario por disparar a una vaca que pastaba al lado de su casa en Baiona

Ep
07/01/2026 14:05
Coche de la Guardia Civil
Coche de la Guardia Civil
EFE
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Guardia Civil investiga a un vecino de Baiona, de 81 años de edad, como presunto autor de un delito de maltrato animal y de un delito de lesiones, tras disparar contra una vaca que pastaba en las inmediaciones de su domicilio y herir al dueño del animal.

Según han informado fuentes de la Comandancia de Pontevedra, los hechos ocurrieron los días 3 y 4 de enero pasados. Un vecino de Baiona de 59 años interpuso una denuncia contra el sospechoso, por haber disparado contra su vaca.

La Guardia Civil ha explicado que el animal se encontraba pastando en una finca colindante con el domicilio del investigado y éste realizó varios disparos contra la vaca con una escopeta de perdigones.

Los hechos fueron observados por el propietario de la vaca, que accedió a la finca del octogenario con la intención que arrebatarle el arma para que no siguiera disparando. Así, se produjo un forcejeo entre ambos, en el que el denunciante resultó con diversas lesiones menos graves, para las que necesitó asistencia médica.

La Guardia Civil procedió a la aprehensión de la escopeta, una carabina de aire comprimido, y comprobó que dicha arma no figuraba dada de alta en el Registro Municipal de Armas del Ayuntamiento de Baiona y que carecía de la correspondiente tarjeta identificativa, incumpliendo la normativa vigente en materia de armas.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al tribunal de Instrucción en funciones de guardia de Vigo, quedando el investigado a disposición judicial cuando sea requerido.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

A Coruña superó en 2025 la recomendación de polución de la Unión Europea
EFE
El ideal gallego

Galicia publica la ley pionera que prohíbe vapeadores y bebidas energéticas a los menores
EFE
El ideal gallego

Denuncian una plaga creciente de procesionaria en Santa Margarita
Redacción
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey (c), durante la reunión de la Mesa de Diálogo Social que aborda la subida del SMI en 2026

El Gobierno plantea una subida del SMI del 3,1% para 2026, sin tributación en el IRPF
EFE