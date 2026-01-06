Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La nieve y el hielo provocan más una veintena de incidencias en carreteras, sin heridos

El 112 Galicia ha registrado este martes más de una veintena de incidentes relacionados con hielo o nieve en las carreteras, en su mayoría en vías secundarias y sin que se produjeran daños personas

Efe
06/01/2026 17:53
Nieve en la carretera LU 633 en el Alto do Poio en Lugo este martes
Nieve en la carretera LU 633 en el Alto do Poio en Lugo este martes
Eliseo Trigo - EFE
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El 112 Galicia ha registrado este martes más de una veintena de incidentes relacionados con hielo o nieve en las carreteras, en su mayoría en vías secundarias y sin que se produjeran daños personales.

En total se han contabilizado hasta 26 incidentes, entre los más destacados dos accidentes registrados en los municipios de Muras (Lugo) y Chandrexa de Queixa (Ourense), ambos sin heridos.

En Muras el conductor de un turismo contactó con el 112 Galicia sobre las 9:15 horas para informar de que su vehículo había derrapado debido a la presencia de hielo en el kilómetro 22 de la LU-540. Rápidamente se alertó la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de mantenimiento de carreteras.

Por otro lado, en Chandrexa de Queixa se produjo un incidente similar, en este caso causado por la nieve, cuando un turismo quedó varado en la carretera OU-0703, cerca de Casteligo.

En el operativo participaron la Guardia Civil de Tráfico, los voluntarios de Protección Civil de Chandrexa de Queixa y los servicios de conservación de carreteras.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Bolsonaro resulta herido tras una caída en su celda en Brasil
EFE
Any, la taxista navideña de A Coruña

A Coruña tuvo dos cabalgatas gracias a su reina maga
Lara Fernández
Diego González Rivas con su paciente Amancio

El coruñés González Rivas no para ni en Reyes: opera a un paciente de 87 años y a las dos horas ya sube a planta
Andrea Gestal
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

Europa responde a Trump que solo Groenlandia y Dinamarca pueden decidir su futuro
Agencias