La nieve y el hielo provocan más una veintena de incidencias en carreteras, sin heridos

Nieve en la carretera LU 633 en el Alto do Poio en Lugo este martes Eliseo Trigo - EFE

El 112 Galicia ha registrado este martes más de una veintena de incidentes relacionados con hielo o nieve en las carreteras, en su mayoría en vías secundarias y sin que se produjeran daños personales.

En total se han contabilizado hasta 26 incidentes, entre los más destacados dos accidentes registrados en los municipios de Muras (Lugo) y Chandrexa de Queixa (Ourense), ambos sin heridos.

En Muras el conductor de un turismo contactó con el 112 Galicia sobre las 9:15 horas para informar de que su vehículo había derrapado debido a la presencia de hielo en el kilómetro 22 de la LU-540. Rápidamente se alertó la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de mantenimiento de carreteras.

Por otro lado, en Chandrexa de Queixa se produjo un incidente similar, en este caso causado por la nieve, cuando un turismo quedó varado en la carretera OU-0703, cerca de Casteligo.

En el operativo participaron la Guardia Civil de Tráfico, los voluntarios de Protección Civil de Chandrexa de Queixa y los servicios de conservación de carreteras.