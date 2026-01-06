Mi cuenta

Galicia

El número 6703, primer premio del Niño, reparte suerte en las cuatro provincias gallegas

Efe
06/01/2026 12:48
El Niño
Sorteo de la lotería de El Niño
EFE
 El primer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes y dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), ha recaído en el número 6703 y ha traído la suerte a las cuatro provincias gallegas

El número 6703 ha tocado en las localidades pontevedresas de Marín y O Porriño; en el municipio lucense de Monforte de Lemos; en Ourense capital y en la localidad ourensana de Xinzo de Limia y en los municipios coruñeses de As Pontes y Zas.

En la localidad de O Porriño, el primer premio ha tocado en la administración número 4, conocida como 'El X de la Suerte', en la que también se ha vendido el segundo premio del sorteo de 'El Niño', el número 45875. 

