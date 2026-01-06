El número 6703, primer premio del Niño, reparte suerte en las cuatro provincias gallegas

Sorteo de la lotería de El Niño EFE

El primer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes y dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), ha recaído en el número 6703 y ha traído la suerte a las cuatro provincias gallegas

El número 6703 ha tocado en las localidades pontevedresas de Marín y O Porriño; en el municipio lucense de Monforte de Lemos; en Ourense capital y en la localidad ourensana de Xinzo de Limia y en los municipios coruñeses de As Pontes y Zas.

En la localidad de O Porriño, el primer premio ha tocado en la administración número 4, conocida como 'El X de la Suerte', en la que también se ha vendido el segundo premio del sorteo de 'El Niño', el número 45875.