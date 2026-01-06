Cada gallego ha gastado 20,46 euros en décimos del Sorteo de 'El Niño' de 2026

Varias personas compran décimos de lotería en una administración EC

Cada gallego ha gastado media 20,46 euros de media en la compra de décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026, lo que supone 2,80 euros más que la media de todos los españoles, que se sitúa en 17,6 euros por persona.

De esta manera, los españoles gastarán 0,6 euros menos que el año anterior, cuando estaba fijada en 18,20 euros según la cifra de consignación por habitante proporcionada por Loterías.

Por regiones, la comunidad autónoma que más ha gastado por habitante este año es Castilla y León, con una media de 30,29 euros, seguida de Asturias (30,27 euros), La Rioja (23,85 euros), Cantabria (22,72 euros), Comunidad Valenciana (22,66 euros), País Vasco (21,58 euros), Aragón (21,31 euros), Galicia (20,46 euros), Castilla-La Mancha (20,04 euros) y Murcia (18,43 euros).

De esta manera, Galicia se sitúa como la octava comunidad que gasta más en la Lotería del Niño.

Por otro lado, los que menos gastaron este año son los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla (4,36 euros) y Ceuta (4,68 euros), a las que siguen Baleares (9,46 euros), Cataluña (11,41 euros), Navarra (13,64 euros), Andalucía (14,74 euros), Extremadura (15,64 euros), Canarias (16,25 euros), y Comunidad de Madrid (16,30 euros).

Galicia se encuentra además entre las regiones con más facturación en la lotería de 'El Niño' con 55,5 millones de euros, mientras que a nivel nacional la facturación total ha sido de 864.682.360 euros, según datos provisionales.

Por encima de Galicia se sitúan Andalucía (128,1 millones de euros consignados), seguida de Comunidad Valenciana (122,9 millones de euros), la Comunidad de Madrid (115,9 millones de euros), Cataluña (92,6 millones de euros) y Castilla y León (72,7 millones de euros),

Tras Galicia se encuentran Euskadi (48,3 millones de euros), Castilla-La Mancha (42,6 millones de euros), Canarias (36,7 millones), Asturias (30,7 millones de euros), Murcia (29,2 millones) y Aragón (29,07 millones de euros).

Por el contrario, los que menos lotería de 'El Niño' consignaron son Melilla (379.240 euros) y Ceuta (391.260 euros), seguidas de La Rioja (7,8 millones de euros), Navarra (9,3 millones de euros), Baleares (12,05 millones de euros), Cantabria (13,4 millones de euros) y Extremadura (16,4 millones de euros).

Por provincias, Soria ha sido la que ha realizado un mayor gasto por habitante, con 53,72 euros de media; mientras que en la que menos se gastó fue en Melilla, con un gasto de 4,36 euros de media.

En Galicia, la provincia con más gasto ha sido la de Lugo, con 29,53 euros de gasto por habitante, seguida de Pontevedra (19,79 euros), A Coruña (19,16 euros) y Ourense (17,68 euros).

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' repartirá este martes 6 de enero de 2026 hasta 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con dos millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado.

También hay un segundo premio de 750.000 euros por serie y un tercer premio de 250.000 euros por serie. Además, el Sorteo de 'El Niño' repartirá 20 premios de 3.500 euros, 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros, entre otros.

El sorteo arrancará a las 12:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, por el sistema de Bombos Múltiples. La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros.