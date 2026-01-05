La Xunta destaca que Galicia cerró 2025 con los mejores datos de paro de la serie histórica para un mes de diciembre

Una oficina de empleo ubicada en A Coruña Patricia G. Fraga

La Xunta destaca que Galicia cerró 2025 con los mejores datos de la serie histórica para un mes de diciembre, tanto en el número de desempleados como en el de las afiliaciones a la Seguridad Social.

En concreto, 112.031 parados es la cifra más baja en un diciembre desde que hay registros (1996) y 1.097.288 cotizantes es también el mejor diciembre en relación a la Seguridad Social.

El secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, ha resaltado que el paro baja en las cuatro provincias gallegas, en las siete grandes ciudades y en todos los sectores de actividad, liderando la bajada el primario (-10,56%), seguido de la construcción (-9,25%), de la industria (-7,96%) y, por último, de los servicios (-4,73%).

En cuanto a colectivos para la Xunta "prioritarios", tanto en el caso de las mujeres como de los menores de 30 y de los parados de larga duración, "se registra la cifra más baja de desempleo para un mes de diciembre de toda la serie histórica (mayo 2005)".

En el caso de las mujeres desempleadas, la reducción anual es de 3.450 personas (-5,06%), en los menores de 30, hay 52 menos (-0,4%); y el recorte es de 4.606 personas en el caso de los parados de larga duración (-7,71%).