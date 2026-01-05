Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Detenido un vecino de O Porriño por agredir a su pareja

Ep
05/01/2026 13:30
Dependencias de la Guardia Civil en O Porriño
Dependencias de la Guardia Civil en O Porriño
GUARDIA CIVIL
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de O Porriño (Pontevedra), de 50 años de edad, como presunto autor de un delito de violencia de género, tras agredir supuestamente a su pareja con un arma blanca y causarle lesiones graves, de manera que la mujer ha tenido que ser trasladada a un hospital, donde permanece en la UCI.

Según han informado fuentes de la Comandancia de Pontevedra, los hechos ocurrieron el pasado 31 de diciembre, cuando la propia víctima se presentó, gravemente herida, en dependencias de la Guardia Civil. Desde allí fue trasladada urgentemente al hospital.

Los agentes activaron de inmediato un dispositivo de vigilancia y control sobre el domicilio del sospechoso, donde habían ocurrido los hechos y, tras obtener una autorización judicial de entrada y registro, accedieron a la vivienda.

Durante la intervención, procedieron a la detención del sospechoso y recuperaron el cuchillo y otros objetos que, presuntamente, el hombre había empleado para agredir a su pareja. El detenido, que cuenta con antecedentes policiales por hechos similares, fue puesto a disposición del juzgado, que decreto su ingreso en prisión provisional.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Un momento de la Junta de Gobierno local de A Coruña celebrada este 5 de enero

El Ayuntamiento asume la gestión de las escuelas deportivas por los "incumplimientos de la adjudicataria"
Redacción
El ideal gallego

Orden de alejamiento para los dos hombres denunciados por sendas agresiones sexuales en A Coruña
EP
Traslado de un paciente con sistema ECMO de Santiago a A Coruña

La carrera de Nochevieja para salvar a un bebé en A Coruña
Esther Durán
Juguetes recogidos en Cáritas

Cáritas ayuda a los Reyes Magos a repartir juguetes a 900 niños de A Coruña
Redacción