Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

O plan ‘Outono Gastronómico’ inxecta máis de 700.000 euros ao sector turístico en Galicia

Este programa ten como principal obxectivo desestacionalizar a oferta de ocio na comunidade

Efe
04/01/2026 21:52
Un home merca marisco nun mercado de abastos galego
Un home merca marisco nun mercado de abastos galego
Cabalar (Efe)
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

A edición número 19 do programa ‘Outono Gastronómico’ da Xunta de Galicia pechou o pasado ano 2025 cuns ingresos estimados de máis de 700.000 euros ao sector turístico na comunidade, unha cifra que supón un 11% máis que en 2024 e atraeu a un total de 8.623 clientes, é dicir, un 1,3% máis.

 A iniciativa que combina tempo de lecer, turismo, experiencias variadas para os diferentes membros das familias e gastronomía de Galicia –vixente desde o 19 de setembro ata o 21 de decembro de 2025 –contou nesta pasada edición coa participación dun total de 78 establecementos repartidos por toda a autonomía galega.

 A provincia con maior estimación de ingresos e de clientes foi Ourense, con 1.270 clientes e unha facturación de 115.293 euros, froito da campaña de promoción realizada por Turismo de Galicia en favor dos municipios afectados pola vaga de incendios do verán pasado.

Zonas afectadas polos lumes

En concreto, once establecementos participantes neste programa estaban situados en zonas afectadas polos devastadores lumes, o que representa o 14% do total de establecementos.

 O tipo de paquete ofertado que concentra o maior volume de gasto é a fin de semana dobre, cunha entrada de 323.985 euros e 1.246 clientes.

 Un ano máis, Turismo de Galicia pechou unha nova edición dun programa que se desenvolve durante os meses de outono no marco da estratexia rexional de desestacionalización da oferta turística.

 En concreto, a proposta incluía un menú gastronómico de outono, sen aloxamento; un paquete gastronómico de outono, para estancias dunha noite; e unha Fin de semana Gastronómica de Outono de dúas noites, así como a variante da Fin de semana Gastronómica de Outono Familiar, con estancias de dúas noites para un ou dous adultos cun ou dous nenos.

Na edición de 2025, os ingresos xerados superaron os 7,3 millóns e o número de participantes foi de 110.000

Ademais, un total de 26 establecementos ofreceron o Outono Plus, cun programa de actividades complementarias como paseos a cabalo, kaiak, sendeirismo e visitas a adegas con catas.

 Desde o seu inicio no ano 2007 e segundo as estimacións desta última edición, os ingresos xerados no sector superan os 7,3 millóns de euros e un total 110.000 persoas participaron nesta iniciativa. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso

Medio centenar de proyectos de ley esperan los apoyos para su trámite
EFE
El ministro Puente en una sesión de control al Gobierno en el Congreso

El Gobierno abona 735 millones a comunidades y entidades locales para transporte público
EP
Una de las carrozas en la cabalgata de Paderne

Los Reyes se adelantan en Paderne
Redacción
Cartel de Gatocan

Coirós busca a la perrita Nebi
Redacción