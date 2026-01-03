Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

O PSdeG propón a Carmela López como candidata para presidir a Deputación de Lugo

Continuarán os trámites internos do partido de cara á votación do Pleno provincial do 14 de xaneiro

Ep
03/01/2026 21:06
Carmela López, na reunión do comité provincial de Lugo
Carmela López, na reunión do comité provincial de Lugo
PSdeG (Ep)
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

O comité provincial do Partido Socialista de Galicia (PSdeG) por Lugo propuxo á deputada e alcaldesa da localidade lucense de Burela, Carmela López, como candidata dos socialistas galegos á Presidencia da Deputación despois de que José Tomé formalizase o pasado día 30 de decembro a súa dimisión do cargo ao transcender acusacións de suposto acoso sexual contra el.

 Así o deu a coñecer o PSdeG tras unha reunión extraordinaria do comité provincial, na que abordou a proposta formulada pola actual xestora do partido en Lugo –que asumiu a dirección cando Tomé tamén renunciou ao seu cargo de secretario provincial–.

Proposta por aclamación

Durante a sesión deste sábado, o comité ratificou a proposta por aclamación, de conformidade cos estatutos e cos procedementos internos establecidos polo partido.

 Agora, continuarán os trámites internos de cara á celebración da votación do próximo Pleno provincial, previsto para o día 14 de xaneiro.

Previamente, o acordo adoptado será remitido á comisión nacional de listas, que, á súa vez, emitirá un informe e o reenviará á súa homóloga federal para a súa aprobación definitiva, dacordo coas normas internas de elaboración e validación de candidaturas do PSOE.

 A proposta definitiva será tomada pola comisión executiva federal e remitida ao PSOE de Lugo para a súa aplicación de cara ao Pleno, informou o partido. 

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El papa saluda a los presentes en la plaza de San Pedro en la Audiencia del Jubileo el pasado día 6

El papa León XIV planea una visita a España para junio de este año
EFE
Tommy Lee junto a su hija Victoria en el Festival de Cine de Tokyo

Encuentran muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones
EFE
Imagen de la misa de este sábado en Pastoriza

Lleno hasta la bandera en la primera misa de 2026 en Pastoriza
Redacción
Roscón de Reyes de Panadería Lorbé

Una panadería de Lorbé vuelve a sortear 500 euros en sus roscones
Noelia Díaz