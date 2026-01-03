O PSdeG propón a Carmela López como candidata para presidir a Deputación de Lugo
Continuarán os trámites internos do partido de cara á votación do Pleno provincial do 14 de xaneiro
O comité provincial do Partido Socialista de Galicia (PSdeG) por Lugo propuxo á deputada e alcaldesa da localidade lucense de Burela, Carmela López, como candidata dos socialistas galegos á Presidencia da Deputación despois de que José Tomé formalizase o pasado día 30 de decembro a súa dimisión do cargo ao transcender acusacións de suposto acoso sexual contra el.
Así o deu a coñecer o PSdeG tras unha reunión extraordinaria do comité provincial, na que abordou a proposta formulada pola actual xestora do partido en Lugo –que asumiu a dirección cando Tomé tamén renunciou ao seu cargo de secretario provincial–.
Proposta por aclamación
Durante a sesión deste sábado, o comité ratificou a proposta por aclamación, de conformidade cos estatutos e cos procedementos internos establecidos polo partido.
Agora, continuarán os trámites internos de cara á celebración da votación do próximo Pleno provincial, previsto para o día 14 de xaneiro.
Previamente, o acordo adoptado será remitido á comisión nacional de listas, que, á súa vez, emitirá un informe e o reenviará á súa homóloga federal para a súa aprobación definitiva, dacordo coas normas internas de elaboración e validación de candidaturas do PSOE.
A proposta definitiva será tomada pola comisión executiva federal e remitida ao PSOE de Lugo para a súa aplicación de cara ao Pleno, informou o partido.