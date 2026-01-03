Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Feijóo y Rueda reaccionan al ataque de EE.UU a Venezuela

Ambos dirigentes afirman estar preocupados por la población española que reside en el país

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
03/01/2026 13:54
Manifestaciones en Venezuela 
Archivo
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

Esta mañana saltaba la noticia de que Estados Unidos había bombardeado Caracas, capital de Venezuela, y que posteriormente detuvieron a Maduro y su esposa. 

Tras lo ocurrido, y ante la espera de nuevas reacciones y noticias, Alfonso Rueda, presidente de la Xunta y Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, han querido trasladar su apoyo al pueblo venezolano a través de las redes sociales. 

Rueda aseguró a través de X, antiguo Twitter, que sigue "moi de cerca a situación en Venezuela" ya que son muchos los venezolanos que residen en la comunidad gallega. En concreto, según datos del INE, hay más de 22.000 venezolanos viviendo en Galicia. 

Rueda sobre Venezuela en X
Rueda sobre Venezuela en X

También ha opinado Feijóo, ex presidente de la Xunta. Asegura que su "principal preocupación son los españoles residentes en el país". "Venezuela ha sufrido una férrea dictadura y reclama un futuro sin presión", declara. 

Feijóo sobre la situación actual en Venezuela
Feijóo sobre la situación actual en Venezuela
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Coche patrulla de la Policía Nacional

Detenido un hombre por una agresión sexual a una menor en A Coruña
Europa Press
Cabalgata de Reyes en A Coruña 2025

El Concello crea un mapa interactivo para seguir al minuto la Cabalgata de Reyes
Redacción
Localizado muerto el septuagenario desaparecido en Oleiros

Localizado sin vida el septuagenario desaparecido en Oleiros
Redacción
Pedro Sánchez en Moncloa

Pedro Sánchez llama a la desescalada en Venezuela y pide respetar el derecho internacional
EFE