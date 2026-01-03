Feijóo y Rueda reaccionan al ataque de EE.UU a Venezuela

Manifestaciones en Venezuela Archivo

Esta mañana saltaba la noticia de que Estados Unidos había bombardeado Caracas, capital de Venezuela, y que posteriormente detuvieron a Maduro y su esposa.

Tras lo ocurrido, y ante la espera de nuevas reacciones y noticias, Alfonso Rueda, presidente de la Xunta y Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, han querido trasladar su apoyo al pueblo venezolano a través de las redes sociales.

Rueda aseguró a través de X, antiguo Twitter, que sigue "moi de cerca a situación en Venezuela" ya que son muchos los venezolanos que residen en la comunidad gallega. En concreto, según datos del INE, hay más de 22.000 venezolanos viviendo en Galicia.

Rueda sobre Venezuela en X

También ha opinado Feijóo, ex presidente de la Xunta. Asegura que su "principal preocupación son los españoles residentes en el país". "Venezuela ha sufrido una férrea dictadura y reclama un futuro sin presión", declara.