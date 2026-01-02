Viajar por la AP-9 se encarece un 4,68% y el trayecto entre A Coruña y Vigo sube a 21,4 euros

Varios coches circulan por la AP-9 DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

Lo hizo público el Ministerio de Transportes el último día del año 2025, y nos lo recuerda la concesionaria Audasa el primer día laborable de 2026: el precio del peaje de la AP-9 ha vuelto a subir y lo hace más que ninguna otra autopista de toda la red del Estado.

Desde que comenzó el año, circular por la AP-9 cuesta un 4,68 por ciento más que el pasado miércoles, una subida que sólo igualan la AP-46 o Autopista de Málaga, y la AP-7, también llamada Autopista del Mediterráneo.

Se trata de una subida muy por encima de la media, que se sitúa en el 3,64 por ciento, de modo que la bien ganada fama de la AP-9 de ser una de las autopistas más caras de todo el territorio nacional se mantiene un año más.

Esta actualización responde a la inflación acumulada y a la recuperación escalonada de las subvenciones que el Gobierno aplicó en 2023 para mitigar la crisis de precios, según explicó el Ministerio cuando difundió En término prácticos significa que circular en un turismo o una motocicleta entre Vigo y A Coruña, las dos mayores ciudades de Galicia, cuesta ya 21,4 euros por trayecto, una subida de casi un euro, 42,8 euros ida y vuelta en caso de que no se realice la vuelta en el mismo día, aunque en ese caso, el conductor únicamente se beneficiará de las bonificaciones si dispone de VIA-T. Según la web de Audasa, 8,8 euros cuesta ya viajar entre A Coruña y Santiago, 7,55 euros entre Santiago y Pontevedra, y 5,05 euros entre Pontevedra y Vigo; mientras que recorrer la AP-9 completa, de Ferrol a Tui o viceversa, cuesta ya 28,1 euros.

Estos son precios para vehículos ligeros, los precios varían si hablamos de vehículos pesados Tipo 1, en cuyo caso recorrer la autopista entera cuesta 24,05 euros, o Tipo 2, los cuales deberán abonar 30,6 euros.