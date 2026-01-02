Transportes invierte un récord de 3.123 millones de euros en 2025 en el Corredor Atlántico

Transportes consolida su apuesta por el Corredor Atlántico con una inversión récord Ministerio de Transportes

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible consolida su apuesta por el desarrollo del Corredor Atlántico con una inversión récord de 3.123 millones de euros en licitaciones ferroviarias en 2025, lo que supone un 171% más respecto a la media anual de licitaciones del periodo 2018-2024, que fue de 1.153 millones de euros.

Al hacer balance de la evolución de este eje de infraestructuras estratégicas, incluido dentro de la Red Transeuropea de Transportes, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado 2025 como "el año del Corredor Atlántico", en el que se han batido "récords de inversión" hasta la fecha, añadiendo que en 2026 el Ministerio continuará "con esa senda de actuaciones".

Puente ha afirmado haber "multiplicado por cinco el volumen de actuaciones para cumplir con los objetivos marcados por la Comisión Europea para la red básica de infraestructuras de transportes prioritarias", cuya media anual era de 653 millones de euros hace una década, consolidando así una evolución "indiscutible" en este corredor.

El ministro ha asegurado que, en paralelo, Transportes continúa adelantando actuaciones contempladas por Europa para la red global y que son esenciales para el tejido económico y social de los distintos territorios del corredor.

El compromiso con la Comisión Europea de finalizar la red básica del corredor antes del 31 de diciembre de 2030, a la que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destinará más de 26.000 millones de euros (12.000 millones a proyectos ferroviarios y el resto a actuaciones en puertos, aeropuertos, carreteras y nodos urbanos), supone el impulso a actuaciones en el Corredor Atlántico, junto con desarrollos estratégicos en nueve puertos, cinco aeropuertos y nueve terminales ferroviarias de mercancías.

En 2025 destacan las actuaciones llevadas a cabo para tender la segunda vía en el tramo de 66 kilómetros comprendido entre Medina del Campo (Valladolid) y la bifurcación Coreses (Zamora) de la Línea de Alta Velocidad (LAV) a Galicia.

En Asturias se trabaja en la renovación de los túneles de Villabona, y en la línea ferroviaria de ancho convencional León-Gijón para modernizar la infraestructura, mejorar las condiciones de explotación de los túneles y aumentar los estándares de calidad de la línea, con el fin de potenciar los tráficos tanto de viajeros como de mercancías.

Además, hace unas semanas se aprobó la actualización del plan de inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de A Coruña para el acceso ferroviario al puerto exterior de Punta Langosteira en A Coruña, con una inversión de 11,6 millones de euros.

Durante el año 2025 destacaron también los trabajos para la llegada de la alta velocidad al País Vasco con la denominada 'Y vasca', con inversiones por más de 450 millones de euros, así como los avances en la línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria, y el despliegue de la alta velocidad en Extremadura, en la Toledo-Talavera-Talayuela o en la Sevilla-Huelva.