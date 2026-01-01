Mi cuenta

Galicia

Una familia intoxicada por monóxido de carbono en A Pastoriza

Efe
01/01/2026 14:18
Emergencias 112
Emergencias 112
EFE
Una familia ha recibido atención médica por intoxicación de monóxido de carbono en A Pastoriza, en Lugo, ha informado la central que coordina la atención a las emergencias que se producen en Galicia.

Los cuatro integrantes acudieron al Centro de Salud antes de la medianoche con síntomas compatibles como mareos, náuseas y dolores de cabeza.

Durante la consulta, indicaron que tenían encendida una estufa de leña que no funcionaba correctamente.

Con la información facilitada por el médico que atendió a la familia, los gestores del 112 Galicia avisaron a los Bomberos de Vilalba, que acudieron al domicilio, sito en el lugar de Córneas, A Regueira, para realizar las comprobaciones necesarias.

Tras las mediciones, detectaron una alta concentración de monóxido de carbono dentro de la casa, por lo que procedieron a ventilarla. Los bomberos aún no pueden relacionarlo, pero creen que podría deberse a la mala combustión de la estufa de leña.

En cuanto a los afectados, de los cuatro atendidos en el Centro de Salud, dos fueron derivados al Hospital de Lugo.

