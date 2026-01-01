Entran en vigor os orzamentos de Galicia para 2026, que superan os 14.200 millóns de euros
Tres de cada catro euros dedícanse a sanidade, educación, política social e a executar políticas de emprego
Este xoves entraron en vigor os orzamentos de Galicia para este ano 2026, que ascenden a 14.240 millóns de euros. Segundo destacou a Xunta, Galicia aprobou as súas contas, un ano máis, “en tempo e forma”, e foi a primeira comunidade en facelo.
As contas autonómicas superan os 14.000 millóns de euros e, apuntan, a principal prioridade do Goberno galego é o gasto social. Nesta liña, tres de cada catro euros dedícanse a sanidade, educación e política social, así como para levar a cabo políticas de emprego para impulsar o crecemento de Galicia.
Os orzamentos para este ano continúan co impulso á vivenda, co compromiso do Goberno galego de duplicar o parque de promoción pública e pasar de 4.000 a 8.000 vivendas sociais, das que 3.000 están xa en marcha.
Así mesmo, seguirase co programa de alugueiro e coas axudas para comprar baixos comerciais e transformalos en vivenda pública, así como para a rehabilitación de vivendas no rural. Este impulso á vivenda refórzase tamén con rebaixas fiscais para as familias monoparentais.
Estas súmanse aos outros colectivos prioritarios –rendas medias e baixas, menores de 36 anos, familias numerosas e colectivos vulnerables–, que poden adquirir vivendas cunha redución do imposto de transmisións patrimoniais, que pode chegar ata a súa eliminación.
Novas rebaixas fiscais
O Goberno autonómico subliñou tamén que as novas rebaixas fiscais volven centrar nos colectivos máis vulnerables, como a eliminación no IRPF da cota íntegra autonómica das axudas aos afectados por ELA, ou a dos impostos ás persoas prexudicadas polos incendios do verán, así como as deducións para libros e material escolar.
Os orzamentos desde ano, ademais, consolidarán todas as rebaixas fiscais postas en marcha ata o momento. As contas galegas para este ano apostan tamén pola economía produtiva para “xerar emprego estable e de calidade”, e para que Galicia siga sendo punteira en sectores estratéxicos como a automoción, o naval, a cadea mar-industria e a seguridade.
Rueda di na súa mensaxe de fin de ano que os gobernos non deben “entreter” nin “indignar”
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, aproveitou a súa mensaxe de fin de ano para avisar de que os gobernos “están para gobernar, non para entreter, e, moito menos, para indignar”.
Co Museo de Pontevedra como escenario, nos oito minutos e 44 segundos de duración do vídeo difundido polos medios públicos autonómicos, o xefe do Executivo indicou que as mellores decisións non adoitan ser as máis impactantes e, demasiadas veces, “nin sequera as máis populares”.
Pero hai que gobernar, engade, máxime cando os cambios aos que a sociedade se enfronta son “drásticos e imprevisibles”, de modo que a súa vontade pasa polo feito de que Galicia, tras o 2025 “frenético e intenso” que rematou, siga sendo “un refuxio no que as cousas se entendan doutra maneira”. Sen límites nin teito, porque “sempre somos capaces de superalos”, engade.
As institucións galegas son, explica o mandatario autonómico, “fortes e cribles” e isto garante que “a nosa voz nunca xamais volva ser ignorada”.
Ao ser o 2025 o ano Castelao, polo 75 aniversario da morte desta figura crave na cultura e a política de Galicia, Rueda convida a poñerse “as súas lentes” para reflexionar con serenidade sobre os retos que hoxe afronta a comunidade autónoma.