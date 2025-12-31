Pontón afea el discurso "triunfalista" de Rueda en Fin de Año, reflejo de un Gobierno "en punto muerto"

Ana Pontón EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha lamentado que el mensaje de Fin de Año del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, haya sido un discurso "triunfalista" y "alejado de la realidad", reflejo de un gobierno "en punto muerto y sin ambición de país".

"Este discurso de fin de año de Rueda es un retrato de como es su gobierno: un gobierno en punto muerto, sin ideas, sin proyecto y sin ambición de país, que hace que los gallegos y las gallegas cada vez vivan peor", ha valorado la nacionalista en un comunicado.

Para Pontón, Rueda termina 2025 "haciendo lo que mejor se le da: difundiendo propaganda y mentiras", en referencia al anuncio de la construcción de 4.000 nuevas viviendas para esta legislatura, "un bulo para tapar que lleva 16 años de gobierno popular fomentando la especulación".

La portavoz nacional ha calificado de "especialmente grave" que el líder de la Xunta no se haya ni disculpado ni haya hecho autocrítica por la ola de incendios que azotó Galicia este verano, "que quiere únicamente liquidar con el bulo de que llegaron las ayudas a todas las personas afectadas".

"Habla de proteger a quién más lo necesita, pero el gobierno de Rueda es insolidario y, por eso, congela el complemento autonómico de las pensiones más bajas, las no contributivas, mientras le baja los impuestos a los más ricos y a los que tienen más patrimonio", remarca.

Afea también que el trato "injusto" del Gobierno popular a los migrantes, "trayendo aquí discursos de odio y racistas". "Esos discursos no representan a los gallegos y las gallegas porque somos un país de acogida", defiende.

Ana Pontón se refiere también a la intención del Ejecutivo autonómico de "no indignar", afirmando que la realidad es que Rueda tiene en esa situación a miles de gallegos "por el deterioro de la sanidad pública o por la imposición de la bomba ambiental de Altri". "Rueda habla de no indignar mientras practica la crispación, la confrontación y el insulto", remarca.

"Por mucho que Rueda intente dar a Castelao por superado, la realidad es que su pensamiento político sigue más vigente que nunca porque la Galicia soñada por Castelao no se parece en nada a la que nos dejan 16 años de Gobierno del PP que serían para Castelao 16 años de 'Atila en Galicia' porque nos deja un país que va a menos, cuando tenemos todo para ganar", concluye.