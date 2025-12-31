Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Besteiro apunta que el 'sentidiño' al que hace referencia Rueda "no reduce listas de espera ni reactiva la economía"

Ep
31/12/2025 18:48
José Ramón Gómez Besteiro
José Ramón Gómez Besteiro
EFE
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Besteiro, ha tachado el discurso de fin de año del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "autocomplaciente", lamentando que intente "dar por bueno" un modelo de país que "no está dando resultados".

"Rueda habla de serenidad y buena gestión, pero evita hablar de lo que más preocupa a la ciudadanía: de los retrasos y de las esperas. Evita hablar de que hay personas que llevan meses esperando por una consulta médica, por una prestación de la dependencia o por una oportunidad para acceder a una vivienda. Porque cuando un gobierno no habla de las esperas, es porque sabe que se convirtieron en su principal fracaso", explica.

Además de sanidad y dependencia, el socialista pone el foco en la vivienda, recordando que "durante 16 años el PP no hizo política pública de vivienda en Galicia". "Ahora reconoce implícitamente el problema cuando ya es enorme, cuando acceder a una vivienda digna se convirtió en un lujo para demasiada gente", lamenta.

Afea Besteiro que Rueda "pase por encima" de la educación y la violencia machista, que "aparece en el discurso como una referencia casi protocolaria, sin ambición política ni compromiso claro".

Lo mismo ocurre, apunta, con la gestión del territorio y del rural, en referencia a la ola de incendios que asoló Galicia este verano. Sobre esto, remarca que el cambio en la cúpula de la Consellería de Medio Rural "encaja mal con un relato de éxito y estabilidad, pero encaja perfectamente con un proyecto mal planificado que no funciona".

"Ante la Galicia real -- listas que crecen, derechos que llegan tarde y un modelo que no despega -- la respuesta del presidente es pedir calma, previsibilidad y 'sentidiño'. Pero el sentidiño no reduce listas de espera, no garantiza cuidados, no crea vivienda pública ni reactiva la economía. El problema no es la actitud de la gente, sino la falta de respuestas de quien gobierna", reflexiona Besteiro, que afea además la referencia a Castelao.

"Invocar a Castelao para justificar la inacción mientras se acumulan los problemas es olvidar que Castelao nunca defendió la resignación, sino el compromiso con el país y con su gente", concluye.

