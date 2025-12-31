Mi cuenta

El Ideal Gallego

Galicia

Activado el plan de emergencias en As Somozas al salirse de la vía un camión de transporte de mercancías peligrosas

Ep
31/12/2025 16:44
Emergencias 112
Emergencias 112
Cedida
La Xunta de Galicia ha activado el Plan de Emergencia por la salida de vía de un camión de transporte de mercancía peligrosa en Cal da Ortiga, Seixas, en el municipio coruñés de As Somozas.

La posición inestable del vehículo, junto con una pequeña pérdida de la carga que intentan controlar los equipos de emergencias -- pequeños bultos --, así como la cercanía de riachuelos y viviendas próximas ha obligado a activar el Plan de Emergencias por accidente de transporte de mercancía peligrosa implicado (Transgal).

Así lo ha comunicado el 112, que recomienda además evitar aproximarse a la zona y seguir las indicaciones de las autoridades.

Los medios y recursos que intervienen en la zona están buscando la manera de retirar vehículo y carga en las mejores condiciones de seguridad para el entorno y la ciudadanía.

Entre ellos, los bomberos del Eume, el GES de Ortigueira, la Guardia Civil de Tráfico, técnicos de la Consellería de Medio Ambiente, técnicos de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) y de la Dirección Xeral de Emerxenxias e Interior.

