A Xunta sitúa a resolución sobre Altri en 2026, pero recalca que sen conexión eléctrica “é imposible ter autorización”
Ángeles Vázquez destaca que son a empresa e o Goberno os que teñen no tellado o futuro do proxecto
A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, situou para o próximo ano a resolución sobre o proxecto de Altri en Palas de Rei.
“Sen dúbida terase que resolver”, apuntou, aínda que incidiu en que son a propia empresa e o Goberno central os que teñen “no tellado” o futuro do plan industrial.
Non en balde, admitiu que se pecha 2025 cun proxecto “encima da mesa” –o da pasteira lusa– que ten unha declaración de impacto ambiental (DIA) autorizada pola Xunta, pero que aínda (a diferenza doutros plans avaliados pola Administración autonómica en paralelo) está pendente da integrada.
A este respecto, Vázquez volveu a incidir en que o feito de que non haxa unha conexión eléctrica garantida fai “inviable” calquera proxecto industrial e o previsto para Palas de Rei non será unha excepción.
De feito, advertiu: “É imposible ter autorización se non hai canle que forneza a esta empresa”.
Subestación denegada
Non en balde, o Goberno central deixou fóra da planificación eléctrica a Altri e denegoulle a subestación que demandaba para o seu plan industrial na comarca da Ulloa.
A Xunta presentou alegacións e a conselleira de Medio Ambiente lembrou, este martes, que tamén no vindeiro ano o Executivo estatal terá que adoptar un pronunciamento definitivo respecto diso.
Neste contexto, a titular autonómica subliñou aos medios durante un acto na sede da Consellería, en Santiago, que desde a Administración autonómica non podería establecer un prazo concreto para a toma desta decisión sobre a empresa portuguesa.
“O prazo non llo podería dicir porque supoño que o Goberno central tamén dará o paso necesario nesta nova planificación”, recalcou a conselleira.
En calquera caso, durante a comparecencia Vázquez subliñou que “descoñece totalmente” as conversacións que pode ter a empresa coa Administración, á vez que sinalou que só ten constancia da documentación desde o punto de vista ambiental.
Por iso, lembrou que “a parte medio ambiental ten que ir conectada ao resto da viabilidade”, facendo fincapé en que o proxecto da pasteleira lusa “sen auga e sen luz non ten lóxica”.
“É imposible”, subliñou. De todos modos, a conselleira matizou que o proxecto de Altri “non deixa de ser complexo” e que, neste momento, depende “única e exclusivamente” de ter acceso a electricidade.