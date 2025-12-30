Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

A Deputación de Lugo reproba a Tomé tras a súa dimisión

O PP alerta de que o acusado de acoso podería seguir a controlar desde a sombra o ente provincial

Agencias
30/12/2025 22:47
José Tome chega ao Pleno da Diputación de Lugo para formalizar a súa renuncia
José Tome chega ao Pleno da Diputación de Lugo para formalizar a súa renuncia
Carlos Castro (Efe)
O Pleno da Deputación Provincial de Lugo reprobou, cos votos dos grupos do PP e do BNG, a José Tomé, que este martes formalizou a súa renuncia á Presidencia, con motivo das acusacións de acoso sexual vertidas contra el nunha canle interna de denuncias do PSdeG.

 Tomé cesou nun Pleno extraordinario con este único punto celebrado apenas media hora antes do comezo da reunión ordinaria na que o PP rexistrara unha moción para pedir a súa reprobación.

 O portavoz do PP na Deputación, Antonio Ameijide, defendeu a pertinencia desta iniciativa, dado que considera que o xa expresidente ten que abandonar “dunha vez por todas as institucións” e non tratar de “seguir controlando a Deputación desde a sombra” tras a súa renuncia á presidencia.

 A pesar da súa dimisión, Tomé non entregou a acta que lle acredita como deputado provincial e que lle reclama o seu expartido, polo que o seu voto será determinante na elección do seu substituto; e ademais segue como alcalde de Monforte de Lemos como concelleiro non adscrito.

 José Tomé non interveu durante o debate da moción para reprobalo.

 Nun discurso previo con todo, reivindicou unha vez máis a súa inocencia, sostivo que a denuncia contra el “é falsa” e enmarcouna en “cuestións políticas supramunicipais”; ademais de lamentar que “o dano xa está feito” e que “xa non hai volta atrás”.

 Aínda que votaron de forma conxunta, PP e BNG intercambiaron reproches; dado que a deputada nacionalista Iria Castro puxo en dúbida o “compromiso” dos populares co feminismo e tachou a súa actitude de “carroñerismo político” por tratar de usar ás vítimas para o seu propio beneficio.

 Ademais, afeou o comportamento dos membros do partido ante as acusacións por suposta agresión sexual do exconselleiro do Mar Alfonso Villares ou ante as mensaxes do expresidente da Deputación de Ourense Manuel Baltar ofrecendo un emprego público a cambio de favores sexuais.

 Ameijide sinalara previamente ao BNG por participar do Goberno dunha institución “manchada polo acoso sexual” e, durante a moción, sostivo que “calquera acordo” que os nacionalistas poidan alcanzar co PSdeG, que ao seu xuízo tentou tapar esta denuncia, supoñerá que o Bloque “estará manchado tamén”.

 Desta maneira, o portavoz popular sinalou directamente á portavoz do PSdeG na Deputación, Pilar García Porto, a quen tachou de “presunta encubridora”, e estendeu as responsabilidades neste caso ata o secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, e a secretaria de Organización, Lara Méndez.

 Ante isto, a representante socialista defendeu que o seu partido fixo “todo” canto estaba nas súas mans “desde o primeiro momento” no que foi posible e que actuou “con contundencia” cando tiveron coñecemento dos feitos.

Concelleiras do PSOE de Barbadás rectifican que a vítima sufriu intimidación e coacción

Por outra banda, as concelleiras socialistas de Barbadás, rectificaron que a suposta vítima sufriu un “trato intimidatorio e coaccións”, por parte do alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, e non acoso laboral.

 Pola súa banda, o rexedor, agora no grupo de non adscritos, avanzou unha posible denuncia ao partido tras as alegacións.

 Así o trasladaron nun Pleno extraordinario tenso celebrado no Concello de Barbadás, no que se deu conta das baixas de Valcárcel e o concelleiro e agora segundo tenente de alcalde José Morgade do PSdeG, así como das das cinco concelleiras socialistas do grupo de goberno. 

