Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Los peajes de la AG-55 y la AG-57 se mantendrán congelados en 2026

Redacción
29/12/2025 15:51
Peaje de la AG-55
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Los peajes de las autovías autonómicas, la AG-55 A Coruña-Carballo y la AG-57 Puxeiros-Val Miñor, se mantendrán congelados y las bonificaciones siguen a partir de este jueves.

Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la comparecencia ante los medios de comunicación después de la reunión del Consello de este lunes.

Con casi 30.000 usuarios diarios, Rueda ha reivindicado que pagarán "lo mismo que hasta ahora" durante 2026, al asumir las arcas públicas autonómicas el aumento del IPC. "La tarifa será la misma que pagaban hasta ahora", ha ratificado.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Miguel Lorenzo, portavoz del PP, con la nueva concejala

El grupo municipal del PP en A Coruña sustituye al concejal Roberto García por Militza Prieto
Abel Peña
El concejal popular Roberto García y el portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo

Rueda cierra 2025 con cambios en la Xunta: Lete Lasa es sustituido por el coruñés Roberto García
Redacción
Los tres condenados, Alejandro Freire, Kaio Amaral y Diego Montaña

El Supremo confirma las penas de los tres condenados por el asesinato de Samuel Luiz y la absolución de Alejandro Míguez
Lara Fernández
La diputada de Industria, Empleo, Política Demográfica y Medio Ambiente, Rosa Ana García, en Mariñán

La Diputación impulsa un proyecto de investigación micológica para estudiar y proteger la biodiversidad del Pazo de Mariñán
Redacción