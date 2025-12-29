Los peajes de la AG-55 y la AG-57 se mantendrán congelados en 2026

Peaje de la AG-55

Los peajes de las autovías autonómicas, la AG-55 A Coruña-Carballo y la AG-57 Puxeiros-Val Miñor, se mantendrán congelados y las bonificaciones siguen a partir de este jueves.

Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la comparecencia ante los medios de comunicación después de la reunión del Consello de este lunes.

Con casi 30.000 usuarios diarios, Rueda ha reivindicado que pagarán "lo mismo que hasta ahora" durante 2026, al asumir las arcas públicas autonómicas el aumento del IPC. "La tarifa será la misma que pagaban hasta ahora", ha ratificado.