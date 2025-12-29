Mi cuenta

Galicia

Jácome deja su acta en la Diputación de Ourense

Ep
29/12/2025 13:18
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome
EP
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha renunciado este domingo a su acta como diputado provincial en la Diputación de Ourense, con el objetivo de "propiciar el relevo" a otro concejal de Democracia Ourensana (DO) y focalizarse en las próximas elecciones.

"Hoy he enviado por registro electrónico la comunicación de RENUNCIA a mi ACTA como diputado provincial. Ello obedece a un único y solo motivo: propiciar un relevo para que otro concejal de Democracia Ourensana sea más participativo en la labor de diputado provincial (léase intervenciones plenarias y comisiones informativas)", así lo ha trasladado el regidor ourensano a través de una publicación en la red social Instagram.

En esta línea, Jácome ha señalado que "a falta de 17 meses" para las próximas elecciones municipales, y "presumiblemente 18 y 27 para generales y autonómicas", sus recursos deben "focalizarse, máxime simultaneando con lo más importante, la alcaldía".

Así, ha presentado su renuncia a través del registro electrónico de la administración provincial este domingo a las 14.20 horas, con efectos a partir de la próxima sesión plenaria, tal y como han confirmado fuentes consultadas por Europa Press.

