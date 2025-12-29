Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Desarticulado en Vigo un grupo criminal dedicado a asaltar a empresarios de origen chino

29/12/2025 13:33
La Policía Nacional ha desarticulado en Vigo a un grupo criminal colombiano dedicado a asaltar a empresarios de origen chino por diversas localidades de España, incluyendo Granada, Ávila, Puertollano (Ciduad Real), Málaga o la propia ciudad olívica.

Tal como informa dicho cuerpo de seguridad, la investigación reveló la existencia de una banda que operaba en distintos puntos del país, seleccionando a empresarios chinos y aprovechando su actividad comercial para perpetrar asaltos en sus viviendas particulares.

El principal responsable del grupo criminal trató de ocultar su verdadera identidad utilizando un pasaporte auténtico pero expedido en su país con datos ficticios.

Así, para lograr su plena identificación, la Unidad de Extranjería de Vigo solicitó la colaboración de la Policía colombiana a través de Interpol. Las autoridades del país confirmaron que el detenido había utilizado un pasaporte expedido con una identidad ficticia, lo que permitió esclarecer su identidad real.

Todos los miembros de este grupo criminal, formado por tres personas, fueron detenidos en Vigo a principios de 2024, siendo puestos a disposición judicial, quien decretó su ingreso en prisión tanto por reiteración delictiva como por diversas causas penales pendientes que les constaban en distintos juzgados españoles.

La labor policial permitió lograr al expulsión del territorio nacional de los tres detenidos, ejecutándose la última este mismo mes de diciembre.

