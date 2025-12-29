As peaxes da AG-55 e a AG-57 manteranse conxeladas en 2026
Proseguen as bonificacións e Rueda destaca que permiten ter autoestradas “das máis baratas”
s peaxes das autovías autonómicas, a AG-55 A Coruña-Carballo e a AG-57 Puxeiros-Val Miñor, manteranse conxeladas a partir deste vindeiro xoves.
Así o anunciou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, na comparecencia ante os medios de comunicación despois da reunión do Consello deste luns.
Con case 30.000 usuarios diarios, Rueda reivindicou que pagarán “o mesmo que ata o de agora” durante 2026, ao asumir as arcas públicas autonómicas o aumento do IPC.
“A tarifa será a mesma que pagaban ata o de agora”, ratificou. Rueda explicou que o Executivo autonómico vai renovar o convenio coa concesionaria Autoestradas de Galicia para manter as bonificacións actuais das peaxes para o próximo ano.
A Xunta, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, destina un orzamento de 6,3 millóns de euros para seguir aplicando as bonificacións existentes e a limitación do IPC.
O Goberno galego sinalou que compensa así á sociedade concesionaria polo diferencial que se xera entre as peaxes que se aplicarán en 2026 e as tarifas contractuais.
É dicir, “a subida do IPC será asumida polas arcas autonómicas”, apuntou o presidente Rueda.
O obxectivo é estender ao ano 2026 a limitación tarifaria para que as peaxes non experimenten a subida que derivaría da aplicación da normativa contractual.
A Xunta permite con esta medida que as tarifas base para o cálculo das peaxes do ano próximo non se actualicen respecto das vixentes en 2025.
A adenda ao convenio aprobado no Consello tamén favorecerá a continuidade da aplicación das distintas liñas de bonificacións impulsadas pola Xunta nas autoestradas autonómicas, o que permitirá “que sigan sendo das máis baratas de toda España”.
Cesamentos
Doutra banda, Rueda, comunicou varios cesamentos “a petición propia” de altos cargos do seu gabinete con substitucións destacadas como a saída do secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, ou do responsable da axencia tecnolóxica Amtega, Juan Cerviño.
O mandatario galego confirmou que todos os cesamentos substanciaranse inmediatamente de forma que os substitutos tomarán posesión este martes.
O ata o de agora responsable da secretaría de Deporte será relevado por Roberto García Fernández e a dirección da Amtega será ocupada por Damian Rey Rodríguez.
A Consellería do Medio Rural é a que acumula máis substitucións. Cuestionado sobre iso e tendo en conta a devastadora vaga de lumes deste verán, Rueda insistiu en que todos eles estaban planificados con anterioridade aínda que el preferiu “concentralos” a final de ano para que todos os cargos acabasen os programas en marcha.
Anunciada a primeira Estratexia de Innovación Empresarial de Galicia
A Xunta acordou este lunsiniciar os trámites para a posta en marcha da primeira Estratexia de Innovación Empresarial de Galicia 2026-2028 coa que se prevén mobilizar máis de 400 millóns de euros e á que destinará 40 millóns en axudas.
Segundo explicaron o presidente galego, Alfonso Rueda, e a conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, o obxectivo é dotar de maior competitividade ao tecido produtivo e situar a innovación no centro do desenvolvemento económico.
A iniciativa busca ampliar a estratexia entre as empresas galegas.