Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La explosión de un hornillo de gas en Vigo hiere a una persona

Efe
28/12/2025 12:04
Hornillo de gas
Hornillo de gas
Oaktree b
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Una persona sufrió quemaduras y fue trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro tras un incendio en su vivienda de la calle Cantabria, en Vigo, originado por la explosión de un hornillo de gas. 

Evacuado un hombre por inhalación de humo tras arder un hornillo de su cocina en Miño

Más información

Emergencias, que informa del suceso en su primer boletín de este domingo, movilizó a bomberos, policías y una ambulancia tras recibir el aviso a las 7.00 horas. 

Un particular comunicó que la planta baja de la casa vecina estaba en llamas. Una vez finalizada la intervención, equipos desplazados indicaron que el fuego provocó daños en la cocina y a la víctima. 

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Frío en A Coruña

A Coruña vuelve a tiritar de noche, aunque con menos frío que el sábado
Noela Rey Méndez
Luís Rei Núñez, a la derecha de la imagen

Las pistas coruñesas del libro con el que Luís Rei Núñez ganó el Premio Álvaro Cunqueiro
Noela Rey Méndez
Ilustración de Gosia Trebacz

Literatura | A arte do diálogo
Xulio Valcárcel
El barco 'Viking Bay'

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido a bordo de un palangrero de Vigo
EP