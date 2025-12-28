La explosión de un hornillo de gas en Vigo hiere a una persona

Hornillo de gas Oaktree b

Una persona sufrió quemaduras y fue trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro tras un incendio en su vivienda de la calle Cantabria, en Vigo, originado por la explosión de un hornillo de gas.

Emergencias, que informa del suceso en su primer boletín de este domingo, movilizó a bomberos, policías y una ambulancia tras recibir el aviso a las 7.00 horas.

Un particular comunicó que la planta baja de la casa vecina estaba en llamas. Una vez finalizada la intervención, equipos desplazados indicaron que el fuego provocó daños en la cocina y a la víctima.