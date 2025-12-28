Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido a bordo de un palangrero de Vigo

Ep
28/12/2025 12:23
El barco 'Viking Bay'
El barco 'Viking Bay'
Vessel Finder
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Efectivos de búsqueda tratan de localizar a un marinero gallego, un jefe de máquinas natural de la comarca de O Morrazo (Pontevedra), que ha desaparecido en Nueva Zelanda.

Según ha adelantado 'Faro de Vigo' y ratificado Europa Press por fuentes consultadas, viajaba a bordo del 'Viking Bay', un palangrero con base en Vigo. De este modo, su familia ya ha sido informada de la desaparición.

Desaparece un marinero de Porto do Son en aguas próximas a Panamá

Más información

Tal y como consta en el registro del Ministerio de Pesca, se trata de un buque con alta definitiva en 2001 y con 43,50 metros de eslora.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Frío en A Coruña

A Coruña vuelve a tiritar de noche, aunque con menos frío que el sábado
Noela Rey Méndez
Luís Rei Núñez, a la derecha de la imagen

Las pistas coruñesas del libro con el que Luís Rei Núñez ganó el Premio Álvaro Cunqueiro
Noela Rey Méndez
Ilustración de Gosia Trebacz

Literatura | A arte do diálogo
Xulio Valcárcel
Tareas de búsqueda en Indonesia del entrenador valenciano desparecido y de tres de sus hijos

Indonesia amplía la búsqueda del entrenador del Valencia desaparecido y los tres niños
EFE