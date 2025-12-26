'Xenocidio' elegida Palabra do Ano 2025 de la RAG

Manifestación por Palestina en A Coruña Quintana

La votación popular para la elección de la Palabra do Ano 2025 de la campaña del Portal das Palabras, la web para la difusión del léxico gallego promovida por la Real Academia Galega (RAG) y la Fundación Barrié, concluyó con la elección de 'Xenocidio'.

La RAG explica en un comunicado que el neologismo fue creado por Raphaël Lemkin (1901-1959) y constituye, en palabras del historiador gallego Antonio Míguez Macho, uno de los conceptos que cambiaron el mundo.

El jurista polaco de origen judío, que logró escapar de la persecución nazi, le dedicó toda una vida con el propósito de que se reconociese su condición de crimen contra la humanidad y de que, como tal, se tipificase como un delito de persecución universal.

Adoptado tras la II Guerra Mundial por la ONU en la convención para su prevención y sanción, el término ha vuelto a pronunciarse en múltiples ocasiones en los últimos meses para señalar las acciones del Estado de Israel en la Franja de Gaza.

'Xenocidio' se impuso con más de 4 de cada 10 votos emitidos, 2.948 de los casi 7.200 registrados, adelantándose así a la palabra finalista vinculada a otro fenómeno de naturaleza muy distinta: 'foliada', expresión de la alegría colectiva que supuso la celebración de las Letras Galegas dedicadas a las cantareiras, reconocidas hace doce meses como protagonistas de la Palabra do Ano 2024.

'Foliada' alcanzó 1.315 votos, cerca del 20 %, y el tercer puesto, con 843 votos, fue para 'lume', palabra-crónica de la ola de incendios forestales del pasado verano.

La palabra patrimonial comodín 'desfeita', propuesta frente a neologismos de previsible vida efímera que se multiplican para nombrar involuciones y diversos desastres, sumó 834 votos que la sitúan en el cuarto lugar.

La Palabra do Ano 2025, 'xenocidio', se forma a partir del griego xeno- ‘pueblo’ y el sufijoide de origen latino -cidio ‘matar’, siguiendo la misma fórmula que homicidio, parricidio o magnicidio.