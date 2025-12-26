Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

La gripe empieza a remitir en Galicia

Efe
26/12/2025 11:47
La gripe ataca con fuerza este año
La gripe ataca con fuerza este año
Archivo El Ideal Gallego
La gripe en Galicia continúa con intensidad media y tendencia decreciente, con un descenso del 5 % en la tasa de consultas en atención primaria y un 12,6 % menos de ingresos en la semana del 15 al 21 de diciembre en comparación con la semana anterior.

La Consellería de Sanidade ha publicado el informe sobre la actividad de infecciones respiratorias agudas correspondiente a la semana del 15 al 21 de diciembre y, según apuntan los datos recopilados por el servicio de vigilancia epidemiológica de la Dirección Xeral de Saúde Pública, "ya se ha alcanzado el pico de la ola epidémica gripal".

Los datos señalan que en comparación con la semana anterior, se produjo un descenso del 5 % en la tasa de consultas por gripe en atención primaria, que se situaba en 103,7 consultas por cada 100.000 habitantes.

Una imagen típica en estas fechas en A Coruña

A Coruña vigila la posible llegada de una variante de la gripe más contagiosa

Más información

El grupo con mayor tasa de consultas sigue siendo el de 0 a 4 años -250,3 consultas por cada 100.000 habitantes-, seguido del de 5 a 19 años, con 155,4 consultas por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a las áreas sanitarias, se produjeron descensos en todas en comparación con la semana anterior.

Por otro lado, en relación a los ingresos hospitalarios, un total de 339 personas con gripe confirmada ingresaron la semana pasada, un 12,6 % menos que la semana anterior (387 ingresos).

El descenso de la tasa de ingresos se observó en todos los grupos de edad, siendo muy significativo en el grupo de 0 a 4 años, con una caída del 77,7 %.

El grupo de 80 años o más presenta la tasa de ingresos más alta, con 63,6 ingresos por cada 100.000 habitantes, aunque también disminuyó 50 % en comparación con la semana anterior.

Por áreas sanitarias, la tasa de ingresos disminuyó en todas ellas excepto en Santiago de Compostela, donde se mantuvo estable, y Ourense, donde aumentó un 25,3 %.

Además, la red de farmacias centinela que colabora con la Consellería de Sanidade informa que, en la última semana, las tasas de dispensación de medicamentos antigripales y pruebas de antígenos cayeron un 9,6 % y un 5,1 %, respectivamente.

En lo que va de temporada de gripe, se han notificado 2.426 ingresos, la mayoría por virus tipo A. 

