Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

El PPdeG reivindica a Castelao como patrimonio de todos los gallegos, no de una ideología

El conselleiro de Cultura destaca el éxito de la muestra sobre el intelectual, que se podrá visitar hasta el 11 de enero

Efe
26/12/2025 22:48
Prado y González Campos, en la exposición sobre Castelao
Prado y González Campos, en la exposición sobre Castelao
Íñigo Rollán-PPdeG (Ep)
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El PPdeG reivindica la figura y la obra de Castelao como patrimonio de todos los gallegos y no como “referencia exclusiva de una ideología concreta”, sino un “elemento de unión”, destacó la formación liderada por Alfonso Rueda en un comunicado.

 En los últimos días de este año dedicado al intelectual nacido en Rianxo, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y el conselleiro de Cultura de la Xunta, José López Campos, realizaron junto a miembros de la comisión de cultura presidida por María Baleato, una visita a la exposición ‘Castelao. Mirar por Galicia’, que estará abierta en la Cidade da Cultura hasta el próximo 11 de enero.

 Prado destacó que la exposición permite redescubrir a través de las nuevas tecnologías que la obra de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao “sigue tan vigente como hace 75 años”, cuando falleció en Buenos Aires, y que su legado marca “el camino a seguir a los gallegos de hoy”.

 Así que descartó “cualquier intento de politización” del legado de Castelao que es “un motivo de orgullo compartido y un elemento de unión de todos los gallegos en torno a un precursor de nuestro autogobierno”, al tiempo que reivindicó la apuesta del PPdeG por la cultura como “eje vertebrador” de Galicia.

 Por su parte, López Campos valoró el éxito de la exposición, con “miles de visitantes” a lo largo del año, y resaltó que permite “ahondar en la figura de un Castelao que, al igual que el PPdeG, defendía los valores galleguistas mediante la identificación con el sentir de la tierra gallega”.

 El conselleiro señaló la importancia de “seguir buceando” en el legado de Castelao para “aprender lo que significa Galicia y seguir mejorando y avanzando”. 

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Portada25 copia

Hace 25 años | La Policía Municipal celebra su 155 aniversario
Redacción

El Colón celebra por partida doble los treinta años de ‘A irmandade das estrelas’
Redacción
Varias vacas pastan nunha explotación gandeira da provincia da Coruña

A Xunta prorroga as medidas fronte á dermatosis nodular ata febreiro
EP
Una niña, con un pañuelo, durante un proceso gripal

La gripe empieza a remitir y mantiene una intensidad media en Galicia
EFE