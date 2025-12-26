El PPdeG reivindica a Castelao como patrimonio de todos los gallegos, no de una ideología

Prado y González Campos, en la exposición sobre Castelao Íñigo Rollán-PPdeG (Ep)

El PPdeG reivindica la figura y la obra de Castelao como patrimonio de todos los gallegos y no como “referencia exclusiva de una ideología concreta”, sino un “elemento de unión”, destacó la formación liderada por Alfonso Rueda en un comunicado.

En los últimos días de este año dedicado al intelectual nacido en Rianxo, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y el conselleiro de Cultura de la Xunta, José López Campos, realizaron junto a miembros de la comisión de cultura presidida por María Baleato, una visita a la exposición ‘Castelao. Mirar por Galicia’, que estará abierta en la Cidade da Cultura hasta el próximo 11 de enero.

Prado destacó que la exposición permite redescubrir a través de las nuevas tecnologías que la obra de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao “sigue tan vigente como hace 75 años”, cuando falleció en Buenos Aires, y que su legado marca “el camino a seguir a los gallegos de hoy”.

Así que descartó “cualquier intento de politización” del legado de Castelao que es “un motivo de orgullo compartido y un elemento de unión de todos los gallegos en torno a un precursor de nuestro autogobierno”, al tiempo que reivindicó la apuesta del PPdeG por la cultura como “eje vertebrador” de Galicia.

Por su parte, López Campos valoró el éxito de la exposición, con “miles de visitantes” a lo largo del año, y resaltó que permite “ahondar en la figura de un Castelao que, al igual que el PPdeG, defendía los valores galleguistas mediante la identificación con el sentir de la tierra gallega”.

El conselleiro señaló la importancia de “seguir buceando” en el legado de Castelao para “aprender lo que significa Galicia y seguir mejorando y avanzando”.