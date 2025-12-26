A Xunta prorroga as medidas fronte á dermatosis nodular ata febreiro
Ás feiras só asisten animais de explotacións galegas e os certames extraordinarios precisan autorización
A Consellería do Medio Rural decidiu ampliar as medidas de prevención vixentes fronte á dermatosis nodular contaxiosa (DNC) ata o 1 de febreiro de 2026, coa posibilidade de novas prórrogas.
A pesar de non notificarse casos en Galicia, o obxectivo é “protexer á cabana bovina galega”, que é a única que está autorizada a asistir a feiras ou outros eventos.
Segundo avanza a Xunta, o Diario Oficial de Galicia (DOG) publicará o vindeiro martes, 30 de decembro, a resolución pola que se dá continuidade a estas medidas, cuxa vixencia terminaba o 31 deste mes.
Deste xeito, está permitida a celebración de feiras, certames, poxas, mercados e concentracións de gando bovino en Galicia con finalidade comercial, que unicamente poden contar con animais procedentes de explotacións galegas.
Esta indicación esténdese á celebración extraordinaria de eventos deste tipo, que deberán recibir a autorización previa da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.
Ademais, segue vixente o período de vixilancia veterinaria oficial de 21 días para todos os bovinos procedentes de explotacións localizadas fóra de Galicia –con destino a vida–, desde a data da súa incorporación á explotación de destino en Galicia.
A totalidade dos animais das granxas que incorporen bovinos procedentes doutras partes do territorio español ou do estranxeiro quedarán inmobilizados de forma cautelar durante o mesmo período de tempo.
Esta inmovilización afectará aos bovinos presentes na explotación na data de entrada dos novos animais. Así mesmo, segue sendo obrigatorio desinfectar todos os bovinos presentes na explotación á que se incorporen estes animais, así como todos os vehículos de transporte de gando que realicen movementos de entrada a Galicia, tanto para vida como para sacrificio.
Neste último caso, mantense a posibilidade da súa entrada sempre que sexan trasladados directamante ao matadoiro.
Por outra banda, a Consellería do Medio Rural insiste en lanzar unha “mensaxe de tranquilidade” ao sector, dado que non hai constancia de ningún caso desta enfermidade na comunidade galega e tampouco se transmite ás persoas.
Ademais, continúa reclamando ao Ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación unha “maior implicación” da súa departamiento e unha “estratexia clara” de coordinación para o control “eficaz” desta enfermidade co fin de levar a cabo medidas homoxéneas entre as diferentes comunidades autónomas que dean “certezas e seguridade” ao sector.