Fallece Gonzalo Caballero, hermano del alcalde de Vigo y padre del exlíder del PSdeG

Exlíder del PSdeG Gonzalo Caballero junto padre a su padre Salvador Sas

Gonzalo Caballero Álvarez, hermano del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y padre del exlíder del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha fallecido a los 81 años, informan a EFE fuentes socialistas.

El fallecido fue candidato a la Alcaldía de Ponteareas (Pontevedra) en 1980 y en la actualidad estaba jubilado tras trabajar como profesor.

Fue concejal en su municipio y mantuvo actividad en el Partido Socialista a nivel comarcal durante toda su carrera.

Tras su fallecimiento, se celebrará un funeral en su memoria este viernes por la tarde en Ponteareas