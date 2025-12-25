Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Fallece Gonzalo Caballero, hermano del alcalde de Vigo y padre del exlíder del PSdeG

Efe
25/12/2025 21:58
Exlíder del PSdeG Gonzalo Caballero junto padre a su padre
Exlíder del PSdeG Gonzalo Caballero junto padre a su padre
Salvador Sas
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Gonzalo Caballero Álvarez, hermano del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y padre del exlíder del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha fallecido a los 81 años, informan a EFE fuentes socialistas.

El fallecido fue candidato a la Alcaldía de Ponteareas (Pontevedra) en 1980 y en la actualidad estaba jubilado tras trabajar como profesor.

Fue concejal en su municipio y mantuvo actividad en el Partido Socialista a nivel comarcal durante toda su carrera.

Tras su fallecimiento, se celebrará un funeral en su memoria este viernes por la tarde en Ponteareas

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Momento en el que la grúa retira uno de los coches siniestrados

Una mujer resulta herida en un accidente en la AP-9 en Culleredo
Redacción
La zona de Emilia Pardo Bazán y la plaza de Vigo, en los brindis de Nochebuena

¿Quiénes son los que más la montan en la noche de A Coruña?
Guillermo Parga
Diego González Rivas con sus calcetines solidarios

Los calcetines más solidarios del cirujano coruñés Diego González Rivas
Andrea López Ramos
Altar de Yoel

La familia de Yoel Quispe recuerda su asesinato y espera el juicio contra tres personas
EFE