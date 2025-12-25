El PSdeG avisa sobre los radicales que "no se dan por enterados" con el discurso del rey

José Ramón Gómez Besteiro EFE

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha advertido este jueves sobre aquellos que "están dañando la convivencia" y "no se dan por enterados" con el discurso del rey al compartirlo.

La intervención de Felipe VI fue "firme contra los radicalismos", pero "también será compartida hoy por los que están dañando la convivencia, los que nutren la desconfianza, los extremismos y la desinformación", aquellos que "no se dan por enterados", ha expresado Gómez Besteiro.

"Nuestro sistema democrático no es frágil, pero debemos cuidarlo y preservarlo, educando en sus valores. Por eso echamos de menos referencias a la igualdad, a la solidaridad y a la acción contra matanzas como la de Gaza o la lucha contra la violencia machista. Sin matices", ha proseguido.

En su opinión, "son valores universales que deben defenderse desde Galicia, desde el conjunto de España y también desde Europa", relata en un comunicado.

Formoso defiende que defender la democracia "hoy es un acto de coraje"

Para el presidente de la Diputación de A Coruña, el también socialista Valentín González Formoso, el de anoche fue el mejor discurso en doce años, pues "dijo lo que había que decir, sabiendo que los extremistas lo van a asediar por hacerlo".

"En un tiempo de ruido, radicalismos y polarización optó por recordar algo básico: la libertad, la convivencia y la democracia no cayeron del cielo. Costaron vidas, exilio y silencio forzado. Había que decirlo alto y claro para los que quieren volver a tiempos sin libertad. Aquellos que, curiosamente, nunca los tuvieron que vivir", ha añadido.

González Formoso ha señalado que la actual generación es heredera "de personas que dieron su vida para que hoy podamos votar, hablar, escribir... Olvidarlo sería la verdadera traición".

"Por eso este discurso importa. Porque no buscó aplausos fáciles, sino defender los pilares fundamentales que sostiene nuestra democracia. Y eso, hoy, es un acto de coraje", ha concluido a través de su cuenta de la red social X.