Galicia

El PPdeG suscribe la llamada de Felipe VI a la convivencia, el diálogo y la democracia

Efe
25/12/2025 16:03
Paula Prado
Paula Prado
EFE
La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha suscrito este jueves la llamada de Felipe VI en el discurso de Nochebuena a la convivencia, el diálogo y la democracia.

A través de un comunicado, el PP gallego señala que apoya las palabras en favor de la "convivencia" pronunciadas por el monarca.

"Celebramos su llamada a la convivencia desde esta tierra acogedora que es Galicia, como la definió la propia princesa Leonor cuando recibió la Medalla de Oro de nuestra comunidad", ha dicho Prado.

Discurso de Navidad de Felipe VI

El rey insta a la concordia y avisa a los políticos del "hastío" de los ciudadanos

Más información

Sostiene que "con sus palabras consiguió representar a los que compartimos los valores de convivencia, diálogo y confianza en la democracia".

"Aquí no caben esos radicalismos de los que también habló y que caminan en dirección contraria y nuestro sentidiño", ha proseguido.

Considera que "el discurso simboliza a la Galicia real que es leal a la Constitución, que cree en la fortaleza del modelo autonómico y que representan a la perfección el presidente Alfonso Rueda y el PPdeG". 

