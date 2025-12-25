Mi cuenta

El Ideal Gallego

Galicia

El BNG cree que el rey ignoró "los problemas de la gente" en su mensaje de Navidad

Ep
25/12/2025 16:00
Néstor Rego
Néstor Rego
Europa Press
El BNG ha calificado el mensaje de Navidad del Rey Felipe VI como "una evidencia de que la monarquía, más allá de ser una institución anacrónica, está alejada de las preocupaciones reales de la ciudadanía y de las clases populares". Y es que, a su juicio, "ignoró los problemas de la gente".

En un comunicado, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, señala que "esta distancia pone en evidencia que la monarquía borbónica debe quedar atrás porque no representa ninguna solución para los intereses de las clases populares gallegas ni del conjunto del Estado español".

Para Néstor Rego "es curioso que se señale hace 50 años el inicio de la democracia datándola en la coronación de su padre, Juan Carlos de Borbón, coronado por las cortes franquistas, siguiendo el deseo del dictador Franco que, previamente, lo tenía designado como heredero de la jefatura del Estado". "A partir de ahí, una alabanza de la Transición, de la Constitución y de la Unión Europea", apunta.

"Se olvida que en el caso de Galicia la Constitución establece serias limitaciones democráticas y nos niega como nación los derechos que nos corresponden". "En la Transición está la base de muchos problemas con los que nos encontramos hoy en día", asevera también.

