Galicia

Las pensiones mínimas subirán más de un 7% para 2026

  Las pensiones no contributivas y el IMV aumentarán un 11

Ep
24/12/2025 01:32
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en su última reunión del año la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para 2026, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%, según ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4% el próximo año, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizarán un 11,4%, ha precisado Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Estos incrementos van recogidos en un Real Decreto-ley mucho más amplio, aprobado por el que ha sido el último Consejo de Ministros del año 2025, para el mantenimiento del llamado 'escudo social'.

Las pensiones contributivas, atendiendo a la evolución de los precios, subirán un 2,7% para 2026.

"El Gobierno cumple con un compromiso que es inquebrantable, el de ofrecer la certeza a los más de 9,4 millones de pensionistas de nuestro país de que si los precios suben, sus pensiones también lo van a hacer", ha destacado Saiz.

