Galicia

El Gobierno concede la Gran Cruz de Carlos III al expresidente gallego Fernández Albor

Ep
24/12/2025 14:50
Gerardo Fernández Albor
El Consejo de Ministros acordó en su reunión de este martes conceder la Gran Cruz de la Orden de Carlos III a título póstumo al expresidente del Gobierno gallego Gerardo Fernánde Albor.

Asi lo recoge el decreto publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que incluye la concesión de esta distinción a otros expresidentes autonómicos.

Cuarenta años de las primeras elecciones al Parlamento: diputados sin despacho y cenicero en el escaño

Más información

Nacido en Santiago de Compostela en 1917 y fallecido en 2018, médico de profesión, ocupó la presidencia de la Xunta, en su etapa como político, desde enero de 1982 hasta septiembre de 1987.

Su actividad política la ejerció primero en Alianza Popular y más tarde en el PP. Fue el primer presidente de la Xunta de Galicia y, posteriormente, fue también diputado del Parlamento europeo.

