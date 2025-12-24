Dos personas heridas en Baiona en una colisión entre dos lanchas

Dos personas han resultado heridas este miércoles en una colisión entre dos lanchas motoras en Baiona (Pontevedra), informa el 112.

El siniestro se produjo a las 7:25 horas entre el muelle y el espigón del puerto de Baiona, donde chocaron ambas embarcaciones.

En la primera iban dos personas, que resultaron heridas de carácter leve, mientras que en la segunda estaban otras dos, ilesas.

Ninguna de las personas implicadas cayó al agua y ambas embarcaciones quedaron amarradas, mientras que las dos heridas fueron atendidas por el personal de urgencias sanitarias.