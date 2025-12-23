Rueda se pone el delantal para felicitar las fiestas a los gallegos

Alfonso Rueda en el vídeo felicitación de la Navidad EFE

Alfonso Rueda ha querido ponerse al frente de los fogones esta Navidad para preparar una cena con "la familia política", como narran en la publicación.

Durante los tres minutos que dura la felicitación, aparecen diversas personalidades del Partido Popular, como Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular en España, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien se postula como pinche de cocina.

Este vídeo está cargado de referencias e insinuaciones, como un Ábalos intentando colarse en la cena hasta el apagón que sufrimos los españoles este 2025. Rueda llamó a la calma, asegurando a los comensales que estaban "en buenas manos".

También quisieron apoyar a la provincia de Ourense, que este año ha sufrido la mayor ola de incendios hasta la fecha. Con una Bica de Trives, Rueda afirmó que "este año más que nunca" hay que estar con Ourense.

"Puede que no sea el mejor cocinero del mundo", aseguró Alberto, "pero trato lo nuestro con respeto, cariño, intentando hacer las cosas bien por todos los gallegos y gallegas", remata el presidente de la Xunta.