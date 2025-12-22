La música y el baile tradicionales gallegos, declarados Bien de Interés Cultural

Día da Muiñeira en Arteixo

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha anunciado la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la música y el baile tradicionales gallegos, en la categoría de patrimonio inmaterial "para poner en valor uno de los elementos más importantes de la identidad cultural gallega", su folclore.

Así se ha acordado en el Consello de la Xunta, donde se le dio el visto bueno al decreto, que se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y con el que se le otorga el máximo nivel de protección a ambas formas de expresión, ya que se reconoce que en la tradición cultural gallega el baile necesita de la música para expresarse, por lo que es inseparable de ella.

Esta declaración, que elevará a 794 el número de Bienes de Interés Cultural existentes en Galicia, llega tras recibir los informes favorables y motivados sobre su valor singular del Museo do Pobo Galego y del Museo Etnolóxico de Ribadavia, así como las aportaciones de las comunidades y de las entidades implicadas, lo que permite culminar el proceso iniciado en noviembre de 2024 por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

En este expediente los técnicos reconocen la profunda huella en el pasado y en el presente de Galicia de la práctica tradicional del baile y de la música, su dimensión histórica y su importancia como espacio de intercambio, de aprendizaje, de sociabilidad o de diálogo.

De igual manera, según ha destacado Calvo, el decreto también pone en valor "la gran labor que realizan las asociaciones folclóricas" y de las representaciones escénicas como transmisores, estudiosos y custodios de saber del patrimonio inmaterial y de su documentación, como por ser parte fundamental de la difusión de la identidad cultural gallega.

'Cantareiras', 'pandereteiras' y comunidades portadoras

Entre las cuestiones relevantes de esta declaración está el reconocimiento del "gran protagonismo que tienen las mujeres en el folclore gallego", ha enfatizado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, durante su intervención.

Así, son erigidas como las principales guardianas de una parte singular de la memoria colectiva gallega, capaces de conectar y reintegrar la tradición centenaria del pasado rural campesino con el presente urbano, con vocación de quedar en el futuro.

De la misma forma, se le otorga un papel relevante a la figura de portadora, aquella que posee saber, conocimientos, técnicas y métodos relacionadas con el estudio, memoria, y vivencia del baile y de la música tradicional gallega, incluyendo cualquiera de los planos prácticos en los que puede darse o verse relacionada la ejecución, la transmisión o la artesanía.

En este expediente se reconoce también el trabajo de transmisión y difusión que se hace desde el tejido asociativo, en las escuelas de enseñanza reglada y no reglada, en las agrupaciones, desde los proyectos musicales o desde las fiestas que se organizan en todo el territorio gallego.

En esta línea, se subraya que las asociaciones folclóricas hicieron una labor de documentación, transmisión y difusión de valor inestimable para Galicia lo que les otorga peso para ser consideradas una manifestación cultural más de la música y del baile tradicionales de Galicia, perteneciente a las artes del espectáculo.

Medidas de salvaguarda

En esta distinción de bien de interés cultural también se recogen unas medidas de salvaguarda para garantizar que las próximas generaciones mantengan la herencia cultural y el singular legado patrimonial inmaterial que residen en la música y en el baile tradicionales de Galicia.

Según se recoge en el decreto, estas medidas de protección tienen tres grandes focos de actuación: el primero de ellos estará vinculado con la investigación, el segundo punto incidirá en la transmisión, en la enseñanza y en la sensibilización, y el tercer grupo de acciones estará encaminado a la protección, a la conservación, al mantenimiento y a la revitalización.

De este modo, se propiciará que el sistema universitario gallego contribuya al fomento activo de la investigación científica y académica sobre el baile y la música tradicional gallegas.

Además, también se posibilitará que los organismos y las administraciones públicas firmen convenios con fundaciones, asociaciones o patronatos de titularidad privada para el inventario, la catalogación, y la digitalización de archivos sobre material de música y bailes tradicionales.

El objetivo es la creación de un archivo audiovisual público en la red, gratuito y de libre acceso que contenga este material.

Además, se solicitará la colaboración del colectivo de docentes de Galicia para la elaboración de materiales didácticos en la enseñanza formal para la adquisición de conocimientos básicos de baile y música tradicionales de Galicia.

En cuanto al ámbito de la enseñanza no formal, se solicitará la colaboración de las ANPAs y otros colectivos para la implantación de actividades extraescolares con estas materias.

Finalmente, se recoge que, transcurridos nueve años desde la declaración de este bien de interés cultural, se elaborará un estudio de actualización que evalúe el estado del bien de interés cultural y del impacto que sobre este ejercieron tanto los procesos contemporáneos como la aplicación de estas medidas de salvaguarda.