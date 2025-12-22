Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

'El X de la Suerte' de O Porriño acaricia el primer y segundo premio y reparte un tercero

Efe
22/12/2025 14:41
Agraciados con el Tercer Premio de la Lotería de Navidad de celebración
Varios agraciados con el Tercer Premio de la Lotería lo celebran con amigos
EFE
La administración 'El X de la Suerte', de O Porriño (Pontevedra), ha acariciado el Gordo y el segundo premio de la Lotería de Navidad en el sorteo de este lunes, pero se ha tenido que conformar con un décimo del tercer premio y otro de un quinto.

Su lotero, Benjamín, ha explicado a EFE que tanto en el primer premio como en el segundo distribuyeron los números anteriores y posteriores y, además, varias series, lo que habría podido dejar una millonada.

De hecho, una de esas aproximaciones fue a parar a participaciones una asociación, por lo que habría estado muy repartida.

Eso ha dejado un sabor "agridulce" al lotero, tras haber despachado cinco 'gordos' en los últimos seis años -cuatro de Navidad y uno de Reyes-, aunque se ha mostrado "contento" por haber dado el tercero y uno de los quintos, un décimo en ambos casos.

"Estamos contentos, este es un pueblo de 20.000 personas y te codeas con administraciones muy grandes", ha indicado.

Las aproximaciones del 79432, agraciado con el Gordo, dejan 2.100 euros por cada décimo, muy lejos de los 400.000 euros que habría dado el primer premio.

En cuanto al segundo, el 70048, la aproximación dejará 1.350 euros por cada uno de los décimos de esos números que se hayan vendido en la localidad pontevedresa, por los 125.000 euros que habría supuesto dar en la diana.

